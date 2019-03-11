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11.03.2019
Известия.ru

В США оценили российское "супероружие "Циркон"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Министерства обороны РФ

Российское супероружие, похоже, с каждым днем становится все лучше. Свидетельством этого является гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон", пишет The National Interest (NI).

Издание отмечает, что ни одна противоракетная оборона не способна перехватить "Циркон", что делает ракету буквально "неудержимой".

При этом адаптация "Циркона" для поражения наземных целей, может сделать ее менее опасной по сравнению с другими российскими гиперзвуковыми вооружениями, считает NI.

"На первый взгляд, наземный "Циркон" может стать очень грозным оружием. Он не может быть перехвачен любым известным способом, может избежать обнаружения и способен нанести удар очень быстро. Но его первоначальная роль противокорабельной ракеты, возможно, ограничивает его эффективность", –– предполагает портал.

Исходя из габаритов прототипа "Циркона" эксперт NI полагает, что ракета способна нести боезаряд весом от 200 до 250 кг. Это небольшой объем по сравнению с "Искандерами" (700 кг) и "Калибрами" (450 кг).

Издание отмечает, что большинство характеристик "Циркона" не известны, но дальность поражения наземного варианта ракет может быть меньше, чем у комплексов "Кинжал" или "Авангард"

2 марта немецкое издание Stern заявило, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" превзошли ожидания западных экспертов, так как им потребуется всего пять минут, чтобы достичь Пентагона и уничтожить его.

"Циркон" создается для поражения как морских, так и наземных целей. Ее скорость достигает 9 Махов, а дальность полета более 1 тыс. км. На вооружение российской армии такие ракеты могут поступить в течение трех лет.

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Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Искандер
Кинжал ЗРК
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
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