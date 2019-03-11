Трамп запросит у конгресса увеличить расходы на освоение Луны на $500 млн

Президент США Дональд Трамп собирается запросить у конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, это необходимо для того, чтобы ускорить сотрудничество между государством и космической отраслью при создании и запуске спускаемых модулей для Луны, передает ТАСС.

Администрация Трампа ожидает, что конгресс выделит на программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства $21 млрд, что на 2% млрд меньше, чем предыдущем финансовом году. Отмечается, что в 2018 финансовом году NASA запрашивало на освоение Луны $820 млн, в 2019-м — более $1 млрд, а в 2020-м — $912,7 млн.

20 февраля Трамп признал космическое пространство приоритетом национальной безопасности США. По его словам, администрация признала космос военной областью и "сделала создание космических сил приоритетом национальной безопасности".