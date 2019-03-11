Войти
11.03.2019
Известия.ru

Трамп запросит у конгресса увеличить расходы на освоение Луны на $500 млн

441
0
0
Астронавт Эдвин Олдрин на Луне
Астронавт Эдвин Олдрин на Луне.
Источник изображения: © NASA,

Президент США Дональд Трамп собирается запросить у конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на $500 млн в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, это необходимо для того, чтобы ускорить сотрудничество между государством и космической отраслью при создании и запуске спускаемых модулей для Луны, передает ТАСС.

Администрация Трампа ожидает, что конгресс выделит на программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства $21 млрд, что на 2% млрд меньше, чем предыдущем финансовом году. Отмечается, что в 2018 финансовом году NASA запрашивало на освоение Луны $820 млн, в 2019-м — более $1 млрд, а в 2020-м — $912,7 млн.

20 февраля Трамп признал космическое пространство приоритетом национальной безопасности США. По его словам, администрация признала космос военной областью и "сделала создание космических сил приоритетом национальной безопасности".

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Луна
Похожие новости
19.12.2018
"Мертвая рука" возвращается
15.11.2018
Новая космическая гонка: Трамп против Китая и России (American Thinker, США)
28.04.2018
NASA нацелено на отправку к Луне своего нового корабля в конце 2019 года
10.10.2017
"Летим на Луну, на Марс, а потом и дальше"
19.06.2017
NASA отказалось от проекта доставки астероида на орбиту вокруг Луны
24.11.2016
США задумались о возвращении на Луну в составе международной коалиции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:19
  • 1
СМИ: ученые просят пользователей интернета найти все валуны на поверхности астероида Бенну
  • 11.03 14:19
  • 10
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:18
  • 2
Восьмёрки на Луне
  • 11.03 14:18
  • 107
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом