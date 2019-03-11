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11.03.2019
Военное обозрение

в ЛНР рассказали о проблемах с "натовской" системой питания в ВСУ

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В штабе Народной милиции ЛНР высказались о произошедшем "сбое" в так называемом натовском варианте обеспечения питанием военнослужащих вооружённых сил Украины. По словам и.о. начальника управления НМ ЛНР полковника Михаила Филипоненко, высказанным в ходе брифинга, произошёл сбой поставок продуктов питания в ВСУ.

Источник изображения: Фейсбук

По данным, полученных разведкой ЛНР, украинских солдат снова принялись кормить просроченными мясными и рыбными консервами.

Отмечается, что пищу военнослужащие ВСУ принимают из одноразовой посуды из пластика, которая в украинском варианте превратилась в многоразовую.

Как отмечено, солдаты жалуются на такой подход к питанию, получая ответ из серии: "Не нравится посуда - покупайте сами".

Речь идёт о подразделениях 54-й бригады ВСУ.

Из заявления полковника Филипоненко:

Только в течение прошлой недели госпитализированы более десятка военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями.

На этом фоне из ДНР пришли сообщения об очередном обстреле северных кварталов Горловки. По словам главы администрации города (Ивана Приходько), в результате обстрела сгорел дом на улице Заславского. К счастью, обошлось без жертв. Ещё один дом уничтожен и два повреждены огнём ВСУ в посёлке Русский Край (северная окраина Горловки). Всё это – результат очередного "праздничного перемирия".

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Страны
Украина
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