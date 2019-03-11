В Южной Корее создается крупнейшая в мире судостроительная корпорация

8 марта 2019 года южнокорейская корпорация Hyundai Heavy Industries (HHI) подписала официальное соглашение о приобретении другой ведущей южнокорейской судостроительной корпорации Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Данное слияние приведет к созданию крупнейшей в мире судостроительной компании, на долю которой будет приходиться около 20% рынка мирового коммерческого судостроения (и в том числе более 50% рынка строительства газовозов).

Строящаяся для ВМС Южной Кореи на предприятии южнокорейской судостроительной корпорации Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо головная большая неатомная подводная лодка SS 083 Dosan An Chang-Ho национального проекта KSS-III (Jangbogo III) перед спуском, 14.09.2018 (с) 1boon.kakao.com

Общий сводный портфель заказов на суда обеих южнокорейских корпораций (которые и так делили первое и второе места в мире) на 1 января 2019 года составил 31,4 млрд долл (21,2% от общемирового по стоимости), или 16,98 млн коменсированных брутто-тонн по тоннажу. Для сравнения, суммарный стоимостный портфель заказов двух ведущих китайских государственных судостроительных корпораций China State Shipbuilding Corporation (CSSC) и China Shipbuilding Industry Corpjration (CSIC), которые также планируют объединиться, составлял 15,2 млрд долл. Две крупнейшие японские судостроительные корпорации Imabari Shipbuilding Co. и Oshima Shipbuilding Co. имели общий портфель заказов в 12,6 млрд долл.

В частности, суммарный портфель заказов HHI и DSME сейчас включает 70 LNG-газовозов (суммарная стоимость 13,5 млрд долл - 52% в стоимостном исчислении ои общемирового портфеля заказов), 25 LPG-газовозов (1,7 млрд долл - 30%), 161 танкер (9,6 млрд долл - 20%), 70 контейнеровозов (6,4 млрд дол - 19%) и 26 балкеров (1,9 млрд долл - 3%). Считается, что новое объединение будет фаворитом на быстрорастущем рынке судов для перевозжи сжиженного природного газа.

Новое объединение будет также крупнейшим строителем боевых кораблей практически всех классов для ВМС Южной Кореи, и, видимо, в перспективе станет одним из ведущих игроков на мировом рынке военного кораблестроения.

Сделка об объединении заключена в соответствии с меморандумом о взаимопонимании (MOU), подписанном 31 января 2019 года HHI и мажоритарным акционером DSME - государственным Корейским банком развития (Korea Development Bank - KDB), которому принадлежит 55,7% акций компании. Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих шести месяцев и ее стоимость составит более 2 трлн вон (1,78 млрд долл).

Сообщается, что по заключенному соглашению, КDB передаст HHI свои акции DSME и в свою очередь купит на 1,25 трлн вон акции HHI, которые затем будут переданы отдельному юридическому лицу. Таким образом. у HHI в результате будет 68% доля в объединенной компнии, а KDB останется вторым по значению акционером с 18% акций. При этом Hyundai Heavy Industries будет разделена на две компании, одна из которых будет представлена ??на бирже. Сделка также предусматривает оказание через KDB государственной поддержки на сумму 2,5 трлн вон (2,25 млрд долл) для покрытия большей части задолженности DSME в размере 2,6 млрд долл.

С поглощением, головная холдинговая структура Hyundai Heavy Industries Group будет иметь четыре четыре дочерние компании - Hyundai Heavy, Hyundai Samho Heavy Industries, Hyundai Mipo Dockyard и Daewoo Shipbuilding.

HHI, как сообщается, имеет необходимые средства для обеспечения сделки - денежные и обналичиваемые активы компании составили 2,7 трлн вон на сентябрь 2018 года. Кроме того, HHI в январе 2019 года также согласилась продать энергетическую дочернюю компанию за 1,8 трлн вон.

Причиной поглощения DSME стала ее хроническая убыточность в последние годы и обремение большой задолженностью (фактически компания имеет перманентные финансовые проблемы с момента краха всего чеболя-группы Daewoo в результате азиатского экономического кризиса 1997 года). В попытках преодолеть свои экономические проблемы, DSME с 2015 года заняла более 7 трлн вон у государственных кредиторов, включая KDB. Это финансирование было осуществлено в обмен на активы и обязательства DSME провести реструктуризацию и оптимизацию своего бизнеса. В целом государство на последние 10 лет потратило на помощь DSME более 10 трлн вон. HHI также подверглась реструктуризации активов в последние годы, чтобы решить свои экономические проблемы.

В результате реструктуризации доходы HHI и DSME в последние годы снизились. В период с 2015 по 2017 годы выручка HHI упала на 49% до 10,1 трлн вон, хотя операционная прибыль выросла до 13,8 млрд вон. Выручка DSME за тот же период упала на 23% до 10,6 трлн вон. В период с 2013 по 2016 годы DSME понесла значительные убытки, хотя в 2017 году впервые получила операционную прибыль в размере 716 млрд. вон.

Сообщается, что правительство Южной Кореи в целом без энтузиазма отнеслось к созданию мегакорпорации, опасаясь монополизации и ухудшения конкуренции в судостроительном секторе. Профсоюзы HHI и DSME также резко выступали против поглощения, опасаясь, что оно приведет к значительным сокращениям рабочимх мест в ходе неизбежных реструктуризаций, и демонстрации рабочих DSME уже привели к беспорядкам у штаб-квартиры KDB в Сеуле. Банк KDB предлагал свою долю в DSME также и другой крупной южнокорейской судостроительной корпорации Samsung Heavy Industries, но та в итоге в феврале отказалась от приобретения DSME, сочтя ее экономическое положение слишком обременительным.