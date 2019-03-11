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11.03.2019
ТАСС

Запуск секретного спутника ВВС США перенесли

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Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

Запуск ракеты-носителя Delta IV отложен до 15 марта, отметили в компании United Launch Alliance

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником ВВС США Wideband Global SATCOM отложен на два дня - до 15 марта. Об этом сообщила в субботу на сайте компания United Launch Alliance (ULA).

"Запуск Delta IV United Launch Alliance с WGS-10 на борту, осуществляемый в интересах ВВС США, отложен с целью выявления неполадок и устранения некоторых нештатных показателей. Состояние носителя и аппарата стабильное, все бортовые системы работают в штатном режиме и готовы к переходу к заключительному этапу [подготовки к пуску]. Запуск намечен на пятницу - 15 марта 2019 года - на 18:56 по времени Восточного побережья США (01:56 мск 16 марта)", - уточнила компания.

По ее данным, это будет 39-й по счету пуск Delta IV с 2002 года и восьмой полет этого носителя в конфигурации Medium+.

ULA была основана в 2006 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Сентенниал (штат Колорадо). Компания является совместным предприятием американских авиастроительных корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
США
Продукция
Delta IV
Компании
Lockheed-Martin
ULA
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