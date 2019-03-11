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11.03.2019
Известия.ru

В ЛНР рассказали о проблемах с питанием в подразделениях ВСУ

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Источник изображения: Фото: TASS/ZUMA/Serg Glovny

Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко заявил о проблемах в системе питания украинской армии. Об этом 10 марта сообщает "РИА Новости".

Он рассказал, что личный состав одного из подразделений ВСУ уже несколько недель кормят просроченными консервами, причем военным приходится есть из одной и той же пластиковой посуды, а в ответ на жалобы солдат им предлагают самим покупать посуду. Подобное поведение руководства противоречит системе питания НАТО, на которую ВСУ перешли еще в прошлом году. По словам Филипоненко, в течение прошлой недели с пищевыми отравлениями было госпитализировано более десяти военнослужащих.

Помимо этого он сообщил, что подобная картина наблюдается во всех бригадах украинской армии, участвующих в конфликте на востоке страны. Представитель ЛНР заявил, что украинские власти специально затягивают конфликт в Донбассе, пренебрегая здоровьем солдат и зарабатывая на них огромные деньги.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на Операцию объединенных сил.

19 декабря 2018 года ООН опубликовала доклад, согласно данным которого за 4,5 года конфликта на востоке Украины погибло свыше 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили порядка 9 тыс. человек.

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