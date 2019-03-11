Ближайшие планы армиии США по модернизации и совершенствованию основных типов наличной бронетанковой техники - танков М1 Abrams, боевых машин пехоты M2/M3 Bradley, колесных бронетранспортеров Stryker и приобретению гусеничных бронетранспортеров AMPV (на базе Bradley) - из презентации офиса программ наземных боевых систем (кликабельно).

Планы модернизации бронетанковой техники армии США. Источник: Армия США