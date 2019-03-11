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11.03.2019
bmpd.livejournal.com

Планы модернизации бронетанковой техники армии США

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БМП M2 Bradley с системой IFL.
БМП M2 Bradley с системой IFL.
Источник изображения: armyrecognition.com

Ближайшие планы армиии США по модернизации и совершенствованию основных типов наличной бронетанковой техники - танков М1 Abrams, боевых машин пехоты M2/M3 Bradley, колесных бронетранспортеров Stryker и приобретению гусеничных бронетранспортеров AMPV (на базе Bradley) - из презентации офиса программ наземных боевых систем (кликабельно).


Планы модернизации бронетанковой техники армии США.
Источник: Армия США
Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
Stryker
Проекты
AMPV
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