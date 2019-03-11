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11.03.2019
Известия.ru

Запах спирта на МКС стал выветриваться после отбытия Dragon-2

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Источник изображения: Фото: REUTERS/NASA

Запах изопропилового спирта, который появился на Международной космической станции (МКС) сразу после прибытия беспилотного американского корабля Dragon-2, начал выветриваться после ухода корабля. Об этом 10 марта сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник ракетно-космической отрасли.

По его словам, на данный момент на МКС продолжают работать системы очистки воздуха.

Изопропиловый спирт по своему наркотическому воздействию на организм человека в два раза превышает аналогичный эффект от этанола и при этом он очень токсичен.

Экипаж МКС почувствовал запах спирта 3 марта, после прибытия американского беспилотного корабля Dragon 2 и стыковки с ним. Тогда концентрация спирта в атмосфере станции выросла сразу до 6 мг на 1 м3. Это не превышает допустимых пределов, однако по указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, после чего концентрация снизилась до 2 мг на 1 м3.

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Страны
США
Проекты
МКС
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