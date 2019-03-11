"Украина или смерть": на рукавах ВСУ появится череп

На рукавах бригады ВСУ появится череп

Некоторые украинские военнослужащие теперь будут носить на рукавах нашивку с изображением черепа и надписью: "Украина или смерть". О такой перемене во внешнем облике украинских солдат сообщили в Генштабе. Изменения приурочили к дню рождения Тараса Шевченко.

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил в своем фейсбуке, что на рукавах военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сухопутных войск появится нашивка с изображением черепа. По словам Муженко, новые армейские опознавательные знаки были утверждены ко дню рождения Кобзаря (Тараса Шевченко). Помимо черепа, на нашивке 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев будет надпись "Украина или смерть".

Новые нашивки также получат 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского Сухопутных войск ВСУ и 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского Сухопутных войск ВСУ.

В начале декабря прошлого года президент Украины Петр Порошенко разместил на своей странице в фейсбуке снимок с украинскими десантниками, один из которых носил на камуфляже символику СС - военных формирований, обвиняемых в ряде военных преступлений, а также в участии в геноциде.

Военнослужащий, стоящий третьим справа от главы украинского государства, прикрепил к себе на форму шевроны танковой дивизии СС "Мертвая голова" - череп со скрещенными костями.

Кроме фейсбука президента, это фото попало также на его официальный сайт.

Через несколько дней этот самый десантник ВСУ заявил, что считал символику всего лишь разновидностью пиратского флага. В видеообращении, которое разместили в фейсбуке командования Десантно-штурмовых войск Украины, военный принес свои извинения за использование им такого шеврона.

"Хочу подчеркнуть, что я использовал шеврон по неосведомленности, считая его разновидностью пиратского флага", - пояснил он, добавив, что признает свою ошибку и готов понести за нее ответственность.

Что касается официальных перемен в военной одежде служащих ВСУ, в конце июля 2016 года Министерство обороны Украины разработало новую парадную и повседневную форму, которую планировали продемонстрировать общественности на параде войск в День 25-й годовщины Независимости, сообщал пресс-секретарь Министерства обороны подполковник Алексей Чернобай.

"Идет совершенствование и внедрение новых предметов военной формы одежды и снаряжения. Сейчас разработана и внедряется новая парадная и повседневная форма одежды для военнослужащих", - отметил Чернобай.

По его словам, министерство закупило предметы боевого снаряжения и зимних ветро- и влагозащитных курток нового образца.

Впрочем, нововведение оценили далеко не все служащие украинской армии. Через некоторое время после ее внедрения в ВСУ и еще до парада, на котором собирались продемонстрировать форму, новое облачение раскритиковали украинские танкисты.

"На параде вы увидите, что это будет у нас за форма. Это - просто ужас", - возмутился танкист ВСУ Владислав.

По его словам, форма не только некрасивая, но и некачественная. В берцах, по его словам, ноги потеют, пошита одежда неаккуратно, на некоторых экземплярах флаг даже расположен вверх ногами, замки недоделанные. Военнослужащий предположил, что ее шили на скорую руку.

До этого о нововведениях в одежде украинских военных рассказывали в июле 2015 года. В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщили, что на Украине представили новую повседневную и парадно-выходную форму военнослужащих. Презентацию даже посетил сам глава государства.

"Новые разработки украинской военной формы осмотрели президент Украины Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр обороны Украины Степан Полторак, начальник Генштаба Виктор Муженко", - отметили в СНБО.

Там уточнили, что новую военную форму разрабатывали на протяжении четырех месяцев и большую часть ее компонентов изготовили непосредственно на Украине.

В СНБО подчеркнули, что основные изменения - это новые цвета и камуфляж формы для разных видов войск. Кроме того, изменилась форма звезды, нашитой на форму.

"В новой форме отказались от пятиугольной звезды и вернулись к четырехугольной, которая использовалась в Украинской Галицкой армии. Также введен отдельный цвет кителя для спецвойск", - сообщили в СНБО.

В "Интерфаксе" уточнили, что "Волонтерский десант" при Минобороны Украины предложил концепцию новой военной геральдики Украины. Представители организации попросили изъять красную звезду из элементов военной формы.

"На погонах у нас не будет советской звезды. И ключевая причина - во-первых, наш враг носит такие знаки различия, и это неправильно. Во-вторых, то, что у нас сейчас, - это наследие Советского Союза", - пояснил волонтер Виталий Гайдукевич.

Лидия Мисник