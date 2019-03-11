Космонавт выступил против строительства космодрома в Нижегородской области

Российский космонавт Павел Виноградов раскритиковал идею строительства частного космодрома в Нижегородской области.

Павел Виноградов, совершивший 7 выходов в открытый космос, рассказал в интервью НСН, что Нижегородская область является неподходящим районом для осуществления космических запусков. Он отметил, что государственные космодромы построены на территориях, находящихся в отдалении от густонаселённых регионов.

Это объясняется тем, что вокруг космодрома должна быть обширная свободная территория для укладки отработанных ступеней ракет и осуществления посадок при пилотируемых полётах.

"Какой можно сделать бизнес на ракетах, ступени от которых могут упасть на сёла, заводы или ещё куда-то? Сложно комментировать такую заявку. В ней - или абсолютная безграмотность, или сверхнахальство, или отмывание денег", - подчеркнул Виноградов.