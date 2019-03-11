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11.03.2019
Интерфакс-АВН

Фрегат "Адмирал Горшков" после прохождения Ла-Манша вышел в Атлантику

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Российский фрегат "Адмирал Горшков" с управляемым ракетным оружием прошел пролив Ла-Манш и вышел в Атлантику, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Северного флота России.

"Отряд успешно прошел Ла-Манш, вышел в Атлантику. Поход идет строго в соответствии с планом", - сказал представитель флота.

"Адмирал Горшков" возглавляет отряд, в составе которого многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама".

Как сообщал "Интерфакс", у берегов Британии за передвижением российской корабельной группы следил эсминец Defender Королевских ВМС.

Это первый дальний поход "Адмирала Горшкова" - одного из самых современных российских кораблей. Фрегат оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

По данным Северного флота, отряд в ближайшие месяцы будет выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана. "Планируется, что, помимо выполнения поставленных задач в море, отряд совершит ряд заходов в порты иностранных государств", - сообщал Северный флот.

"Адмирал Горшков" в скором времени войдет в состав российской эскадры в Средиземном море, сообщил "Интерфаксу" в минувший вторник информированный источник. "Ожидается, что поход корабля продлится несколько месяцев. Предполагается выполнение задач и в Средиземном море", - сказал он.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

"Адмирал Горшков" был принят в состав ВМФ 28 июля 2018 года после нескольких лет испытаний.

"Адмирал Горшков" - флагманский корабль проекта 22350, который разработан Северным проектно-конструкторским бюро. Закладка фрегата состоялась на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге 1 февраля 2006 года.

Корабли проекта 22350 создаются с применением технологии "стелс" - значения физических полей фрегатов минимизированы. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки у кораблей снижена отражающая поверхность, что уменьшает их радиолокационную заметность. Фрегаты предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей.

Фрегаты этой серии ("Адмирал Касатонов", "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков") должны стать самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе.

Фрегаты имеют водоизмещение в 4,5 тыс. тонн, длину - 135 метров, ширину - 16 м, скорость - до 29 узлов, дальность плавания - 4,5 тыс. миль, автономность - 30 суток и рассчитаны на экипаж от 180 до 210 человек. Корабли оснащены главной энергетической установкой общей мощностью не менее 65 тыс. л.с.

Эти фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр". В качестве противолодочного оружия применен комплекс "Пакет-НК". Несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
А-192
Адмирал Горшков
Адмирал Исаков
Ка-27
П-800 Оникс
Компании
Северная верфь
СПКБ
Проекты
22350
23120 Эльбрус
Калибр КР
СФ
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