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11.03.2019
Lenta.ru

Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"

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Источник изображения: Фото: roscosmos.ru

Делегация "Роскосмоса" во главе с генеральным директором госкорпорации Дмитрием Рогозиным возложила цветы к мемориалу Юрия Гагарина у Кремлевской стены, сообщает пресс-служба компании. 9 марта первому космонавту Земли могло бы исполниться 85 лет.

На сайте корпорации опубликован фоторепортаж с мероприятия. На снимках запечатлено, как Рогозин, идущий впереди делегации, первым подходит к мемориалу и поправляет на траурном венке ленту, на которой написано "От корпорации ГК "Роскосмос"". Топ-менеджер расправил ту часть, на которой выведено "ГК "Роскосмос"", расположив таким образом, чтобы ее могли запечатлеть фотографы. После этого он поклонился и отошел в сторону, затем к мемориалу возложили цветы другие члены делегации.

Источник изображения: Фото: roscosmos.ru

8 марта Рогозин, отвечая на критику пользователей Twitter, заявил, что российская космическая отрасль серьезно отстает от американской в плане финансирования. "Это для нас большая проблема с точки зрения поддержки перспективных проектов. Но это вопрос не к "Роскосмосу"", — указал топ-менеджер.

В феврале глава "Роскосмоса" анонсировал строительство в Москве здания Национального космического центра — небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса. За месяц до этого премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал руководство госкорпорации за "прожектерство" и потребовал от компании лучшей работы. На ближайшие три года, по словам главы правительства, бюджет "Роскосмоса" составит более 515 миллиардов рублей.

Юрий Гагарин, первый в истории Земли космонавт, родился 9 марта 1934 года. Его полет на корабле "Восток-1" 12 апреля 1961-го вызвал огромный интерес во всем мире и сделал самого Гагарина знаменитостью первой величины. В его честь названы города, улицы и проспекты, в различных странах установлены памятники космонавту. Военный погиб в марте 1968-го в авиакатастрофе, урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене — мемориальном кладбище на Красной площади в Москве.

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Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
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3 комментария
№1
11.03.2019 08:48
Странно, к солженицину, предателю первое лицо пришло, а к ГАГАРИНУ первому человеку в космосе не нашлось время, получается всё СОВЕТСКОЕ прошлое у них не в чести. Стадно говорить об этом. ГАГАРИН это ЭПОХА, об этом ЧЕЛОВЕКИ будут помнить в веках, а некоторых забудут года через два , три.
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№2
11.03.2019 12:23
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№3
11.03.2019 14:26
Цитата, Виктор Макаров сообщ. №1
Странно,
Это явный прокол пиар службы президента.
Цитата, q
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
Вот суки, журналюги, знают же, что это традиция такая - поправить ленту на венке. Какие тут могут быть претензии к персоне? Все всё передергивают, и те и эти. Причем - постоянно. Везде один фейк.
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