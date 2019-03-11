Постановка не удалась: в ЛНР сбили украинский беспилотник

Боец Народной милиции Луганской народной республики во время стрельбы из спаренной зенитной установки ЗУ-23-2 в ходе тактических учений в Луганской области.

В ЛНР сбили украинский беспилотник

Над территорией самопровозглашенной Луганской народной республики сбили беспилотник ВСУ. Инцидент произошел утром. Как отметили в Народной милиции республики, БПЛА могли использовать для съемки постановочного обстрела позиций ВСУ. Ранее в НМ ЛНР уже выдвигали предположение, что Киев может организовать провокацию, обвинив в случившемся самопровозглашенную республику.

Вооруженные силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбили над своей территорией украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

"Сегодня в 08:35 в районе населенного пункта Попасная БПЛА коммерческого типа "Катана-Агро", принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), попал в зону поражения огневых средств противовоздушной обороны Народной милиции и был сбит. Обнаружена и изъята карта памяти", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

На данный момент специалисты ЛНР изучают содержащуюся на карте памяти информацию. По словам Марочко, данный беспилотник украинские силовики запустили для съемки постановочного обстрела позиций ВСУ.

"Именно в этом районе представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сегодня утром зафиксировало серию взрывов на подконтрольной Киеву территории. Это еще раз подтверждает наши предположения о том, что данные мероприятия украинских силовиков были спланированной провокацией", - отметил представитель Народной милиции.

Он уточнил, что в субботу в зоне ответственности 54-й механизированной бригады работают представители украинских телеканалов "5 канал" и "ТСН".

"Сегодня наши наблюдатели в СЦКК в период с 8 часов 15 минут до 8 часов 30 минут (совпадает с мск) зафиксировали более 30 разрывов на подконтрольной ВСУ территории в районе населенного пункта Попасная. Данная информация была незамедлительно доведена украинской стороне в штаб СЦКК в Соледаре", - уточнил Марочко.

Он также не исключил, что украинская сторона представит в СЦКК официально доведенную информацию так, что в нарушении режима прекращения огня обвинят сторону Народной милиции ЛНР.

"Спланированная и проведенная провокация украинской стороны направлена на срыв "весеннего" перемирия с обвинением ЛНР, что демонстрирует всю подлость украинского командования. Ответственно заявляю, что НМ ЛНР неукоснительно придерживается минских договоренностей и готова к мирному решению конфликта", - отметил представитель народной милиции республики.

Договоренности, которые были приняты на встречах контактной группы в Минске, допускают использование беспилотных летательных аппаратов в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса исключительно наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом, согласно информации самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, украинские подразделения постоянно задействуют БПЛА для разведки и корректировки огня.

Так, например, в начале января наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили, что на подконтрольной ВСУ территории в Донбассе был сбит беспилотный летательный аппарат. По их словам, последний раз дрон был обнаружен у Попасной. Беспилотник следил за снегоуборочными работами на автодороге T-0504 "Красноармейск", за его полетом со своей позиции на восточной окраине населенного пункта руководили наблюдатели.

"Наблюдатели услышали шесть очередей из стрелкового оружия приблизительно в 1,5-2 километра к востоку от своего местонахождения. После этого управление беспилотником было утеряно: он начал терять высоту. Наблюдателям не удалось его вернуть", - отметили в пресс-службе миссии.

До этого Андрей Марочко предупреждал, что Киев может устроить новую провокацию для возобновления в стране военного положения. Он отметил, что западные партнеры Украины в 2019 году продолжат спонсировать войну в Донбассе.

"Это подтверждает, что [президент Украины Петр] Порошенко по указанию своих кураторов готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения с целью отсрочки выборов и повышения рейтинга", - отметил военный.

Ранее ВСУ провели воздушную разведку в направлении Горловки прямо в канун Нового года. При этом они использовали беспилотные летательные аппараты, заявил глава пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной республики Даниил Безсонов.

"За прошедшие сутки зафиксированы полеты БПЛА противника на Горловском направлении. Отмечу, что факт использования летательных аппаратов является прямым нарушением Минских соглашений", - напомнил представитель ополченцев.

Помимо этого, Безсонов отметил, что на Донецком направлении военнослужащие 57-й мотопехотной бригады ВСУ "под командованием военного преступника [полковника] Мишанчука" три раза провели обстрел населенного пункта Жабичево. Они выпустили 58 гранат из автоматического гранатомета и произвели более ста выстрелов из зенитной установки, уточнил Безсонов.

Лидия Мисник