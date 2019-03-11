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11.03.2019
Военное обозрение

Киев вновь просит США об усилении военного присутствия в Чёрном море

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Киев ожидает усиления военного присутствия НАТО в черноморском регионе и восстановления комиссии Украина-НАТО, передает РИА Новости заявление вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе на встрече с заместителем помощника президента США, директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл.

Источник изображения: https://www.facebook.com/AdjaraGovGe

Встреча прошла в Вашингтоне.

Лидерство Соединенных Штатов и усиление военного присутствия НАТО в черноморском регионе чрезвычайно важны для сдерживания российской агрессии

– заявила Климпуш-Цинцадзе, добавив, что правительство Украины на дальнейшее пристальное внимание Белого дома к ситуации в Азовском и Черном морях.

Вице-премьер также подчеркнула необходимость скорейшего восстановления комиссии Украина-НАТО на уровне министров, работу которой блокирует Венгрия.

Между тем Киев уделяет значительное внимание защите прав нацменьшинств и старается решать этот вопрос в диалоге с венгерскими властями

– отметила Климпуш-Цинцадзе.

В свою очередь Петр Порошенко, выступая в субботу в Киеве по случаю 205-летия со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко, заявил об освобождении от "культурной оккупации".

По его словам, Украина освободилась от "культурной оккупации", которая не менее опасна, чем физическая.

За последние годы украинский язык, украиноязычная книга, украиноязычная песня и украиноязычное кино получили надежные позиции вокруг нас и в наших сердцах

– сказал он.

За 5 лет украинский язык занял, наконец, подобающее ему место, завил президент. И сделано это было по-мудрому, без нарушения прав носителей других языков, добавил он.

Напомним, в последние годы на Украине регулярно звучат призывы запретить всё, что связано с Россией, в том числе русский язык. В настоящее время в Раде находится законопроект о государственном языке, предусматривающий использование исключительно украинского языка во всех сферах жизни.

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Венгрия
Россия
США
Украина
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NATO
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