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11.03.2019
Российская газета

Не шутки: Запад встревожило особое оружие фрегата "Адмирал Горшков"

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Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Фото : spacebattles.com/Leo1

Российский фрегат "Адмирал Горшков" вызвал тревогу у британских СМИ. Особое внимание они обратили на необычное вооружение российского корабля.

Портал inosmi.ru публикует перевод публикации The Times, в которой говорится о том, что российский фрегат и вспомогательные корабли прошли неподалеку от базы ВВС в Шотландии. При этом за российскими кораблями наблюдал ракетный эсминец Defender.

В материале сообщается о словах спикера Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарта МакДональда. После похода российского фрегата он заявил, что времена, когда российские угрозы воспринимались как шутка, прошли.

Однако источник в Королевских ВМС, названный "осведомленным", рассказал, что российские корабли не осуществляли провокационных действий, а тот, кто утверждает обратное - запускает "утку".

Примечательно, что значительная часть материала британского издания посвящена новому оружию, недавно установленному на "Адмирале Горшкове" и способному вызывать галлюцинации и тошноту. Речь идет о станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", которая в темное время суток или в сумерках может быть использована для ослепления и дезориентации противника путем интенсивной генерации световых импульсов.

Автор публикации напоминает, что добровольцы, которые участвовали в испытаниях этого устройства, признались, что они не могли вести прицельный огонь по мишеням во время действия "Филина". Около половины испытуемых рассказали о дезориентации в пространстве, тошноте и головокружении, а пятая часть - сообщила об эффекте галлюцинаций.

Напомним, ранее американские СМИ подтвердили, что подобное оружие, которое может работать по принципу мощного стробоскопа, действительно, способно эффективно воздействовать на противника.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
ЮАР
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
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