Не шутки: Запад встревожило особое оружие фрегата "Адмирал Горшков"

Российский фрегат "Адмирал Горшков" вызвал тревогу у британских СМИ. Особое внимание они обратили на необычное вооружение российского корабля.

Портал inosmi.ru публикует перевод публикации The Times, в которой говорится о том, что российский фрегат и вспомогательные корабли прошли неподалеку от базы ВВС в Шотландии. При этом за российскими кораблями наблюдал ракетный эсминец Defender.

В материале сообщается о словах спикера Шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарта МакДональда. После похода российского фрегата он заявил, что времена, когда российские угрозы воспринимались как шутка, прошли.

Однако источник в Королевских ВМС, названный "осведомленным", рассказал, что российские корабли не осуществляли провокационных действий, а тот, кто утверждает обратное - запускает "утку".

Примечательно, что значительная часть материала британского издания посвящена новому оружию, недавно установленному на "Адмирале Горшкове" и способному вызывать галлюцинации и тошноту. Речь идет о станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", которая в темное время суток или в сумерках может быть использована для ослепления и дезориентации противника путем интенсивной генерации световых импульсов.

Автор публикации напоминает, что добровольцы, которые участвовали в испытаниях этого устройства, признались, что они не могли вести прицельный огонь по мишеням во время действия "Филина". Около половины испытуемых рассказали о дезориентации в пространстве, тошноте и головокружении, а пятая часть - сообщила об эффекте галлюцинаций.

Напомним, ранее американские СМИ подтвердили, что подобное оружие, которое может работать по принципу мощного стробоскопа, действительно, способно эффективно воздействовать на противника.

Руслан Мельников