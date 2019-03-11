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11.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Бюджет Пентагона собрались нарастить до 750 млрд долларов

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Военные США у здания Пентагона
Военные США у здания Пентагона.
Источник изображения: © flickr.com, Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Американский президент Дональд Трамп запросит у Конгресса 750 млрд долларов на военные нужды в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года, пишет информационный портал Axios со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

Сообщается, что 11 марта Белый дом опубликует бюджетный запрос, в котором предложит Конгрессу выделить на военные расходы страны на 2020 финансовый год 750 млрд долларов. Из них 576 млрд долларов планируется направить на базовые расходы Пентагона, а существенную часть оставшейся суммы – на зарубежные операции. На 2019-й финансовый год было выделено 716 млрд долларов, передает ТАСС.

Кроме того, по информации Foreign Policy, в документе будет содержаться запрос для Агентства по ПРО в размере 9,4 млрд долларов (в прошлом году – 9,9 млрд долларов).

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что у США рекордный милитаристский оборонный бюджет. По словам главы государства, бюджет Пентагона в 15 раз превышает расходы Министерства обороны.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
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