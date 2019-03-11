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11.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

СМИ подсчитали иностранных шпионов в России

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Источник изображения: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Количество задержанных в 2018 году иностранных шпионов в России схоже с показателями перед Великой Отечественной войной, рассказал историк, ветеран спецслужб Игорь Атаманенко.

В 2018 году на территории страны было раскрыто почти 600 шпионов, сообщал президент России Владимир Путин.

"Колоссальная цифра, сравнимая с количеством засланных в СССР немцами", – прокомментировал эти сведения Атаманенко, передает Ura.ru.

Историк спецслужб Андрей Ведяев отметил, что меньше шпионов выявляли даже во времена холодной войны, с 1970-х до начала 1980-х в СССР разоблачили всего около 400 шпионов.

"Контрразведка в нашей стране всегда была очень мощная. Нынешнее количество выявленных агентов говорит о том, что иностранные спецслужбы активизировались. К тому же стоит учитывать, что в 21 веке для России появилось много угроз. Ранее угрозы международного терроризма не было. Он сформировался последние десятилетия под влиянием западных держав", – пояснил Ведяев.

В марте Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности обсудил возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности других стран на территории России.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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