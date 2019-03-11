NPR (США): мрачный взгляд главнокомандующего силами НАТО на Россию

Растущие военные возможности России угрожают подорвать конкурентное военное преимущество США, считает верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе. По его словам, США пока еще обладают военным превосходством над Россией, однако в будущем все может измениться. «На границе НАТО и России нет места, где у РФ не было бы превосходства», - согласен с ним и экс-председатель НАТО по ядерной политике.

Во время совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась после саммита в июле прошлого года в Хельсинки, президент Дональд Трамп ни разу не упомянул об аннексии Крыма Россией. Он также не упомянул о той военной поддержке, которую Россия оказывает сепаратистам на востоке Украины.

Если Трамп стремится избежать конфронтации со сверхдержавой, чей ядерный арсенал сравним с арсеналом США, или же он просто не хочет враждовать с жестким правителем, в распоряжении которого, возможно, есть компромат на Трампа, то главнокомандующий силами НАТО в Европе, очевидно, не понял его намеков.

Выступая на этой неделе в комитете Сената по делам вооруженных сил, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти (Curtis Scaparrotti) выразил беспокойство по поводу возможных устремлений России к западу от ее границ с Европой.

"Россия - долгосрочный стратегический противник, который хочет продвигать свои собственные цели в ущерб процветанию и безопасности США", - сказал Скапарротти, который также возглавляет Европейское командование ВС США.

"Преследуя свои цели, Москва стремится оказывать влияние на страны, расположенные у ее границ, подорвать солидарность НАТО и разрушить основанный на нормах международный порядок", - продолжил он.

Вероятнее всего, это было последнее выступление Скапарротти перед комитетом в его нынешней должности. Ожидается, что позже в этом году он уйдет в отставку с обоих постов, на которые его три года назад назначил президент Барак Обама.

Под руководством генерала Скапарротти США расширили свое военное присутствие в Европе, которое увеличивалось с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году.

"Я говорю от имени более 68 тысяч храбрых и преданных своему делу мужчин и женщин, которые сейчас находятся на европейском операционном направлении", - сказал он.

Однако, по его словам, этих сил недостаточно.

"Меня не устраивает тот сдерживающий потенциал, который мы развернули в Европе", - сказал Скапарротти, обращаясь к сенаторам. Он добавил, что наблюдается "нехватка в наземном компоненте, а также в морском компоненте", отметив, что он попросил об отправке еще двух эсминцев помимо тех четырех, которые в настоящее время находятся на американской военно-морской базе Рота в Испании.

"В свете модернизирующегося и все более агрессивного военного присутствия России, - продолжил он, - [Европейское командование ВС США] рекомендует увеличить численность наших размещенных на постоянной основе и ротируемых сил, чтобы усилить наши возможности сдерживания".

Скапарротти отметил, что США до сих пор обладает военным превосходством над Россией, однако, по его мнению, в будущем ситуация может измениться.

"Растущие военные возможности России, - предупредил он, - угрожают подорвать наше конкурентное военное преимущество, бросить вызов нашей способности действовать во всех сферах, не сталкиваясь с серьезным сопротивлением, а также ослабить нашу способность сдерживать российскую агрессию".

На другом заседании на этой неделе Конгресс выслушал еще более мрачную оценку того, кто выигрывает, а кто проигрывает в возобновившемся соперничестве крупных держав вдоль западных границ России.

"Поймите, сегодня на границе НАТО и России нет такого места, где у России не было бы военного превосходства, - сказал бывший председатель НАТО по ядерной политике и специальный советник администрации Джорджа Буша Франклин Миллер (Franklin Miller) на заседании комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил. - Я считаю, что российское руководство смотрит на ядерную войну иначе, чем мы".

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров на этой неделе заявил, что Москва оставляет за собой право развертывать такие ракеты, которые запрещал подписанный в 1987 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то есть ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

В феврале администрация Трампа объявила о том, что США выходят из договора о РСМД. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении условий этого договора, который был подписан президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым.

Решение о выходе из этого договора по контролю над вооружениями подверглось резкой критике со стороны демократов Конгресса, считающих, что крах этого соглашения еще больше усугубит и без того сложную ситуацию.

"Как вы планируете помешать России создать множество запрещенных договором о РСМД ракет в отсутствие этого договора?- спросила член комитета и кандидат в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен. - У вас есть какой-то план?"

"Мне неизвестно, есть ли у нас план на сегодняшний день, - ответил Скапарротти. - Но я знаю, что мы работаем над тем, каким, по нашему мнению, этот план может быть".

В конце Скапарротти сказал конгрессменам, что сплоченность членов НАТО - военного альянса, который Трамп не раз критиковал, - может оказаться лучшей защитой от "ревизионистской" России.

"Если в ответ на действия России мы можем объединить 29 стран, каждая из которых обладает своим элементом силы, - сказал 63-летний генерал, обращаясь к членам комитета, - это беспроигрышный вариант. Нет никаких сомнений в том, что мы способны это сделать и что Россию получится сдержать. Но мы должны действовать сообща".

Дэвид Уэлна (David Welna)

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