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11.03.2019
WarSpot

"Фантом" с кокардой красной на распластанном крыле

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Показательные выступления ветеранов: взлёт по тревоге пары японских истребителей-перехватчиков

Несмотря на то, что Япония участвует в программе перевооружения своей военной авиации на американские истребители F-35, Воздушные силы самообороны страны продолжают эксплуатировать и настоящие раритеты. Так, наряду с Ираном, Южной Кореей, Грецией и Турцией, японцы летают на "Фантомах" собственной постройки, возраст которых приближается к 50 годам. Из 140 машин, построенных концерном "Мицубиси", около половины все еще поднимаются в воздух — правда, не в изначальном качестве истребителя-перехватчика, а уже в роли разведчика и самолета РЭБ.

Данный ролик снят в 2015 году на авиабазе Хиякури в префектуре Ибараки к северу от Токио — летчики и техники демонстрируют публике синхронный взлет по тревоге пары истребителей F-4EJ.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Иран
США
Турция
Южная Корея
Япония
Продукция
F-35
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