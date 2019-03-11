"Фантом" с кокардой красной на распластанном крыле

Показательные выступления ветеранов: взлёт по тревоге пары японских истребителей-перехватчиков

Несмотря на то, что Япония участвует в программе перевооружения своей военной авиации на американские истребители F-35, Воздушные силы самообороны страны продолжают эксплуатировать и настоящие раритеты. Так, наряду с Ираном, Южной Кореей, Грецией и Турцией, японцы летают на "Фантомах" собственной постройки, возраст которых приближается к 50 годам. Из 140 машин, построенных концерном "Мицубиси", около половины все еще поднимаются в воздух — правда, не в изначальном качестве истребителя-перехватчика, а уже в роли разведчика и самолета РЭБ.

Данный ролик снят в 2015 году на авиабазе Хиякури в префектуре Ибараки к северу от Токио — летчики и техники демонстрируют публике синхронный взлет по тревоге пары истребителей F-4EJ.