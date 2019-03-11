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11.03.2019
РИА Новости

Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом

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Военнослужащий у орудия "Гиацинт" во время подготовки боевой техники к участию в военном параде
Военнослужащий у орудия "Гиацинт" во время подготовки боевой техники к участию в военном параде.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Полковник запаса Марек Вжосек назвал Калининградскую область военным пугалом России из-за количества размещенных там вооружений.

Военный отметил, что в последнее время Москва наращивает количество техники у западных границ государства.

Так, в начале этой недели противовоздушную оборону в Калининградской области усилили полком С-400 "Триумф". Вжосек также сослался на информацию ряда российских СМИ, которые в начале месяца сообщали о переброске в регион истребителей Су-27 в ответ на наращивание сил НАТО.

"Калининградская область <…> представляет собой такой рубеж обороны с оборудованием последнего поколения. <…> Россияне используют его в качестве пугала", — заявил полковник запаса в эфире Polskie Radio.

По мнению Вжосека, эта территория стала не только военной базой, но и "глазами и ушами" России. Военный выразил убеждение, что Москва стремится как защищать свой регион, так и контролировать территории за его пределами.

В мае прошлого года портал The National Interest назвал "вооруженный до зубов Калининград" самым страшным кошмаром НАТО. Комментируя публикацию, депутат Госдумы Юрий Швыткин подчеркнул, что любые действия России по размещению вооружения внутри страны являются внутренним делом государства. Парламентарий также отметил, что все действия России по защите своих границ проходят при неукоснительном соблюдении норм международного права.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Польша
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Су-27
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
11.03.2019 11:10
Пугало для крикливых и трусливых  польских ворон....
-1
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