ЛНР заявляет от необходимости прямого диалога с Киевом для урегулирования в Донбассе

Луганск. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Самопровозглашенная Луганская народная республика призывает Киев к прямому диалогу по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.

"Необходимо установить прямой диалог, который должен дополнить переговоры между конфликтующими сторонами внутри Украины - это представители Украины и представители ЛНР и ДНР", - заявила О.Кобцева в субботу.

Она отметила, что "возобновить взаимодействие на прежнем уровне - это единственно возможный вариант в сложившейся ситуации".

По ее словам, между республиками Донбасса и Украиной существуют "глубокие расхождения по поводу трактовки и реализации минских соглашений". "Эти разногласия требуют серьезного обсуждения и поддержки лидеров всех заинтересованных сторон, выступивших гарантами выполнения минских соглашений для обеспечения конструктивного диалога", - подчеркнула представитель ЛНР.