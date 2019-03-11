Chakra III: Индия "одолжит" у России ещё одну атомную подлодку

Индия строит собственные атомные субмарины, но не собирается отказываться и от российских подводных кораблей. Вчера, 8 марта, газета ThePrint сообщила о том, что военные ведомства Индии и России подписали контракт на лизинг подлодки Chakra III.

По данным блога BMPD, Индии планируется передать одну из двух находящихся на "Звёздочке" атомных многоцелевых подлодок К-295 "Самара" и К-391 "Братск" (заводские номера — 517 и 514) проекта 971, доставленных туда для ремонта с Тихоокеанского флота в 2014 году. Предполагается, что перед передачей ВМС Индии выбранный корабль пройдёт 72-месячные ремонт и модернизацию.

Субмарина Chakra II. Источник изображения: theprint.in

Chakra III, как и следует из названия, станет третьей субмариной, которую индийские ВМС возьмут в лизинг. Первую подлодку Индия арендовала у СССР в 1988 году, вторую — у России в 2012 году. Поскольку срок лизингового соглашения по Chakra II (К-152 "Нерпа") подходит к концу, индийская сторона планирует продлить его до 2025 года, когда Chakra III поступит на вооружение ВМС Индии.

Стоимость сделки оценивается в $3 млрд. Срок лизинга не раскрывается, при этом неофициальные источники указывают, что он составит не менее 10 лет.