Разведка Крыма: беспилотник США засекли у границ России

Беспилотник ВВС США провел девятичасовую разведку Крыма и Донбасса

Беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk провел разведку с воздуха Крымского полуострова и Донбасса минувшей ночью. В это же время у границ Калининградской области были замечены британский радиоразведчик RC-135W Rivet Joint и шведский самолет GIV SP. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности для обсуждения возросшей активности военно-разведывательной деятельности у границ РФ.

Сразу несколько разведывательных летательных аппаратов НАТО совершили полеты у российских границ за прошедшие сутки. Как пишет сайт Plane Radar, они вели деятельность около Крыма и Калининграда.

В районе Крымского полуострова и Донбасса действовал беспилотник ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10. Он взлетел с базы Сигонелла на острове Сицилия, и, следуя через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии, оказался над территорией Украины. Дрон совершил несколько маневров около линии разграничения в Донбассе, а затем провел разведку вблизи Крыма.

У границ Калининградской области были замечены два военных самолета. Первым оказался британский радиоразведчик RC-135W Rivet Joint. Он находился на высоте 8,2 километра, совершая полет вблизи Калининграда. Кроме того, был зафиксирован шведский самолет GIV SP, который вел разведку на высоте 13,7 километра, передает ФАН.

Двумя днями ранее дежурный истребитель Су-27 Воздушно-космических сил России поднялся в небо для перехвата неопознанной воздушной цели, приближавшейся к государственной границе со стороны Балтийского моря. Об этом говорилось в заявлении Министерства обороны РФ.

"Средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27", - отметили в военном ведомстве.

Российские авиаторы определили цель как самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135. Какое-то время Су-27 шел с ним параллельным курсом вдоль границ России.

Вскоре американский разведчик удалился от российского воздушного пространства, а Су-27 вернулся на аэродром базирования. Самолеты Boeing RC-135 применяются для радиоэлектронной разведки, сбора данных и аэрофотосъемки.

В тот же день в Кремле президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На заседании обсуждалась, в частности, возросшая интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ России.

В минувшем феврале разведку черноморского побережья России провел патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon.

Самолет с бортовым номером 168764 взлетел с итальянской авиабазы Sigonella и зашел в воздушное пространство Черного моря с территории Болгарии. После разведывательного полета вдоль российского побережья Черного моря борт с выключенным транспондером вернулся на аэродром базирования.

Днем ранее на сайте вооруженных сил Швеции появилось сообщение, в котором говорилось, что российский истребитель приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки на расстояние менее 20 м. Там отметили, что это произошло, когда шведский сигнальный самолет пролетал над Балтийским морем. Вооруженные силы сообщили об инциденте правительству Швеции, подчеркнули в документе.

Российский истребитель Су-27 дежурных сил противовоздушной обороны поднялся в воздух, чтобы контролировать полет над Балтикой самолета-разведчика Gulfstream ВВС Швеции, который приближался к границам России, пояснили ответ на это в Минобороны РФ.

В середине января реактивный специализированный многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing RC-135V ВМС США проводил разведывательный полет над Черным морем. Его целью было в ходе радиоэлектронной разведки собрать сведения о ситуации в Крыму и на Черноморском побережье России. Самолет подлетел к Севастополю на расстояние 46 км, но границу не пересек. Полет длился примерно четыре часа. Дозаправка происходила в воздухе.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что самолеты США постоянно находятся около российских границ, поэтому армии все время приходится быть начеку.

"На протяжении около десяти лет американцы проявляют неслыханную наглость, находясь на волоске от нарушения нашей государственной границы. Они очень активно изучают нашу территорию. Поэтому нашим ПВО и ВКС необходимо постоянно находиться в состоянии боевой готовности", - убежден парламентарий.

Он также назвал американских летчиков трусливыми, потому что они ставят во главу угла безопасность, а российские пилоты, напротив - выполнение боевой задачи, передает НСН.

Рафаэль Фахрутдинов