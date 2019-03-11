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11.03.2019
Российская газета

Россия испытает новейший ракетный комплекс "Гибка-С"

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Источник изображения: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Летом в России пройдут госиспытания перспективного комплекса "Гибка-С", предназначенного для пуска зенитных управляемых ракет.

Как сообщает Минобороны РФ, этот специальный мобильный комплекс разработан на базе бронеавтомобиля "Тигр-М". Благодаря ему возможно осуществлять дистанционный запуск ракет российских переносных ЗРК.

Также сообщается, что разведку, сопровождение и обстрел воздушных целей можно вести не только с места, но и в движении.

"Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет", - отметили в ведомстве.

"Гибка-С" имеет модуль разведки и управления комвзвода с собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем и системой автоматизации. Такой модуль разработан впервые. Новый комплекс на базе "Тигр-М" предназначен для подразделений войсковой ПВО сухопутных войск.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гибка-С
Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ
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