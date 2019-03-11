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11.03.2019
Газета.ru

Дракон вернулся на Землю: за что Маск благодарит Роскосмос

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Источник изображения: gazeta.ru

Маск поблагодарил Рогозина за поздравление с окончанием испытания Dragon 2

Илон Маск поблагодарил Дмитрия Рогозина за поздравление с окончанием испытания нового многоразового пилотируемого корабля Dragon 2 и сообщил, что ему нравится российская техника. О впечатлениях Маска и миссии Dragon 2 рассказывает "Газета.Ru".



Основатель SpaceX Илон Маск вновь восхитился российской техникой. Об этом он написал в твиттере.

Маск поблагодарил гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за поздравление с окончанием испытания нового многоразового пилотируемого корабля Dragon 2 и поделился тем, что ему нравится российская техника.

"Дорогие коллеги, @JimBridenstine и @elonmusk! От имени Роскосмоса поздравляю вас с успешным завершением первого тестового полета нового космического корабля. Создание альтернативных космических транспортных систем, которые осуществляют полеты к МКС, гарантирует стабильность и безопасность совместной работы на станции. Я выражаю надежду на развитие международного сотрудничества в космосе", - привел Роскосмос слова Рогозина.

"Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями", - ответил Маск.


Также Маск назвал "выдающимися" двигатели НК-33, РД-170 и РД-180. НК-33 были разработаны в СССР для советской пилотируемой лунно-посадочной программы Н1-Л3. Применялись также в первой ступени ракеты-носителя "Антарес" (Taurus II) компании Orbital Sciences Corporation.

РД-170, самый мощный ракетный двигатель на жидких компонентах топлива из когда-либо созданных, использовался в 1980-х годах на первой ступени ракет-носителей "Энергия" и "Зенит". РД-180 был разработан на его основе в 1990-х годах.

8 марта корабль Crew Dragon Маска успешно вернулся на Землю, приводнившись в Тихом океане. Так спустя пять дней завершилась первая испытательная миссия корабля, который уже через полгода начнет доставлять на МКС американских астронавтов.

"Подтверждаем успешное приводнение", - сообщили в компании SpaceX.

Исторический запуск первого в истории частного пассажирского космического корабля, который в скором будущем станет прямым конкурентом российским кораблям "Союз" в доставке космонавтов на МКС, состоялся 2 марта. 3 марта он успешно пристыковался к МКС.

"Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС! Это первый частно спроектированный и управляемый космический корабль для экипажа!" - сообщили в компании.

Особенностью этой стыковки было то, корабль проводит ее в автоматическом режиме, в отличие от грузовых кораблей Dragon, которые стыкуются со станцией при помощи специальной руки-манипулятора.

Новый корабль Маска пилотируемый, однако ради безопасности его дебютная миссия состоялась в непилотируемом режиме. Вместо людей на борту корабля расположился манекен персонажа фильмов "Чужой" Эллен Рипли. Эта миссия получила название Demo Mission-1 (DM-1).

На борту помимо манекена на МКС отправилось 200 килограммов груза. На манекене Рипли были закреплены датчики, которые измеряют параметры полета и перегрузок на всех этапах полета.

"Наша цель - получить представление о том, что будут испытывать люди на "ее" месте. Хотя мы и не ожидаем каких-либо сюрпризов, тем не менее хотели бы удостовериться, что полеты астронавтов будут безопасными", - пояснили накануне в руководстве миссии.

Спустя более суток после успешного запуска нового пилотируемого корабля с поздравлениями выступила российская госкоропорация Роскосмос. Правда, поздравления адресованы только коллегам в NASA, сам Маск, его компания Space X и корабль Crew Dragon в тексте не упоминались.

"Роскосмос поздравляет коллег из NASA с успешной испытательной стыковкой нового космического корабля и подчеркивает, что безопасность полетов должна быть безукоризненной, - говорилось в сообщении Роскосмоса, присланном также в редакцию "Газеты.Ru". - Госкорпорация приветствует развитие взаимоотношений в области освоения космоса и выражает уверенность, что сотрудничество будет развиваться".

Перед этим Маск похвалил конструкцию российской ракеты "Ангара".

"У России превосходные ракеты и лучший из использующихся двигателей. Возвращаемая версия их новой ракеты "Ангара" должна быть отличной", - написал он в твиттере.

На лестное замечание Илона Маска поспешил отреагировать руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин. "Ну здесь с Илоном не поспоришь", - написал руководитель госкорпорации в своем твиттере.


Отдел "Наука"

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Страны
Россия
США
Продукция
Antares РН
Ангара
НК-33
РД-170
РД-180
Компании
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Orbital ATK
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Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
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