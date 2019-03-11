Танкисты ЦВО учатся поражать противника первым выстрелом

Танкисты мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа приступили к оттачиванию боевого мастерства на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

В ходе проведения занятий по огневой подготовке, солдаты и офицеры повышают свои навыки владения боевой техникой по выполнению упражнения из штатного вооружения танка Т-72Б3 штатным артиллерийским выстрелом. Также при проведении занятий, военнослужащие отрабатывают нормативы по приведению танка из походного положения в боевое, загрузке боеприпасов, разборке и сборке штатного пулемета, а также приемы и способы обнаружения целей и разведке местности.

Особое внимание при проведении занятий уделяется методике поражения целей первым выстрелом и действия экипажей.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории 5 субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и республике Тыва. С 2017 года руководит округом генерал-полковник Александр Лапин.