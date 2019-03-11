В Москве рассмотрят финансирование Национального космического центра

Мэр Москвы Сергей Собянин внёс в Московскую городскую Думу вопрос о внесении изменений в городской бюджет, предусматривающих выделение средств на строительство Национального космического центра.

Проект закона о внесении изменений в бюджет города Москвы опубликован на сайте Московской городской Думы. Он предусматривает увеличение объёмов бюджетных ассигнований на 8 млрд рублей для участия в проекте по созданию Национального космического центра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с правительством Москвы создать Национальный космический центр.

Собянин предложил выбрать территорию завода имени Хруничева в качестве площадки для строительства Национального космического центра.