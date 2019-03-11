Угроза для НАТО: Чехия испугалась российской армии

Минобороны Чехии назвало Россию одной из главных угроз для НАТО

Терроризм, киберугрозы и Россия являются главными опасностями для НАТО, заявил министр обороны Чехии Любомир Метнар. Ранее в Москве заявили, что соглашаясь на размещение американских военных баз на своей территории, Чехия совершает серьезную ошибку.

Министр обороны Чехии Любомир Метнар назвал терроризм, киберугрозы и Россию главными опасностями для Североатлантического альянса, передает чешский портал Eurozpravy.

В случае с Россией он указал на перевооружение армии, масштабную переброску войск, частоту учений. При этом, по его словам, "динамика угроз" может измениться очень быстро.

Чуть ранее Метнар допустил возможность того, что НАТО снова поставит вопрос о размещении на территории республики ракет или радиолокационной станции (РЛС) системы противоракетной обороны (ПРО) США. Политик объяснил газете Pravo, что это произойдет, если ситуация в области безопасности в Европе ухудшится после прекращения действия ДРСМД, передает НСН.

"Увидим, что произойдет через полгода, когда истечет срок, в течение которого к [выполнению обязанностей по] договору можно вернуться. Возможно, что после его истечения произойдет ухудшение ситуации [в сфере безопасности]. Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты [о размещении на территории Чехии элементов американской системы ПРО]", - сказал военный.

По словам главы чешского оборонного ведомства, решение России и США о приостановке своих обязательств по ДРСМД пока не оказало отрицательного влияния на европейскую безопасность.

Вместе с тем он выразил сожаление в связи с таким решением Вашингтона и Москвы. Также Метнар допускал и размещение американских военных баз у себя в стране.

Председатель Союза геополитиков Константин Сивков заявил, что, соглашаясь на размещение американских военных баз на своей территории, Чехия совершает серьезную ошибку, передает ФАН.

"Они [руководство Чехии] сами подставляются под удар. Ведь если там появятся американские ракеты, мы на них будем нацеливать свое оружие, причем ядерное. А вообще я не знаю, о чем думают в данном случае чехи", - отметил эксперт.

Военный аналитик подчеркнул, что все призывы европейских государств вернуться к исполнению положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности закончатся неудачей, так как Вашингтон твердо намерен снять с себя все имеющиеся ограничения по использованию и разработке ядерного вооружения.

"Шансов на восстановление, на возвращение к соблюдению договора [РСМД] нет никаких. Американцам необходимо выходить из всех ограничивающих договоров, они взяли курс на достижение ядерного превосходства. Об этом сказал сам [президент США Дональд] Трамп, и в этих условиях им нужно избавляться от всех ограничений и всевозможных договоров. В том числе и в промышленности, чтобы они могли быстро нарастить ядерный потенциал - вот и вся игра", - заключил специалист.

Несколькими днями ранее на встрече стран "Бухарестской девятки" было подписано заявление, в котором, в частности, выражается одобрение консолидированного военного присутствия США и Канады в Европе, особенно на восточном фланге НАТО.

Страны поддержали "применение стратегических, целенаправленных и последовательных подходов НАТО к югу".

Документ был подписан на мероприятии с участием президентов Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии, а также генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

Намерение НАТО увеличить численность американских военных в Европе, действующих на постоянной основе, не отвечает реалиям, поскольку Россия не угрожает альянсу, указал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

С инициативой развернуть глобальную систему ПРО, частью которой должна была стать РЛС в Чехии, США выступали еще в начале 2000-х годов. 8 июля 2008 года бывшая тогда госсекретарем США Кондолиза Райс и занимавший пост чешского министра иностранных дел Карел Шварценберг даже подписали соглашение о размещении в Чехии американского радара - одного из ключевых элементов третьего позиционного района ПРО США.

В соответствии с подписанным документом, к 2011-2012 годам в чешском поселке Брды планировалось разместить радиолокационную станцию EMR (European Midcourse Radar) - одну из версий радара XBR, известного также как GBR-P (Ground Based Radar-Prototype).

По официальным приводимым тогда данным, радар должен был использоваться для обнаружения и сопровождения целей, оценки результатов стрельбы, а также отслеживания пусков ракет с территории стран-изгоев, в том числе Ирана.

Но от этих планов вскоре пришлось отказаться, поскольку чешская общественность выразила протест в связи с такими планами. Данные опроса общественного мнения, который провела в Чехии исследовательская служба Opinion Research Corporation по заказу известной американской общественной организации сторонников ПРО - "Альянс в защиту ПРО", показали, что больше половины граждан Чехии - 51% - выступают против развертывания американского радара ПРО на территории республики, притом, что только 38% согласны видеть такой радар у себя в стране.

Рафаэль Фахрутдинов