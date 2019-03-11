Войти
11.03.2019
ТАСС

Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета

724
5
+3
Боевая машина разведки и управления командира "Гибка-С"
Боевая машина разведки и управления командира "Гибка-С".
Источник изображения: © Пресс-служба КБМ

Комплекс "Гибка-С" обеспечивает ведение разведки

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Мобильный комплекс "Гибка-С", обеспечивающий дистанционный пуск зенитных управляемых ракет, в начале лета 2019 года будет представлен на государственные испытания. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны.

"Для подразделений войсковой ПВО Сухопутных войск на базе бронированного автомобиля "Тигр-М" разработан специальный мобильный комплекс, обеспечивающий дистанционный пуск зенитных управляемых ракет всех типов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) отечественного производства. В начале лета комплекс "Гибка-С" будет представлен на государственные испытания", - говорится в сообщении.

Комплекс обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке.

Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет, уточнили в Минобороны.

"Кроме того, в составе комплекса впервые разработан модуль разведки и управления командира взвода, оборудованный собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем и комплексом средств автоматизации боевой работы", - добавили в военном ведомстве.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гибка-С
Тигр-М
Похожие новости
11.03.2019
Россия испытает новейший ракетный комплекс "Гибка-С"
11.03.2019
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
23.08.2018
Конструкции вне конкуренции
30.05.2018
Танки на колесах. Самые вооруженные бронеавтомобили России
5 комментариев
№1
11.03.2019 08:09
Ну вот хотя бы такие системы ПВО необходимо ввести в штат каждой ракетной (перевооруженной на ОТРК Искандер) и береговой ракетно-артиллерийской бригады (Бастион, Бал).
0
Сообщить
№2
11.03.2019 08:43
В штатах бригад ОТРК , РСЗО, ствольной артиллерии идеальным вариантом станет ЗРК БАГУЛЬНИК/Сосна, на разных типах шасси....
Он работает тихо и не демаскирует позиции.

Колесные платформы нужны для работы с ИСКАНДЕРОМ, Торнадо-С, ураган- М.....
а для прикрытия полков и бригад САУ Коалиция , Тюльпан, больше подойдут гусеничные  платформы
0
Сообщить
№3
11.03.2019 11:03
Так Искандеры, Бастионы и Балы ИМХО колесные, как и РСЗО (кроме ТОС), а вообще
Вы правильно заметили то, что уровень мобильности, проходимости и скорости комплексов ПВО должен соответствовать прикрываемым им системам и подразделениям, ибо Тигр с Гибкой не заедет туда, куда сможет заехать Мсты-С, Коалиция, Гиацинт и Малка, а Сосна не угонится за Искандером, Бастионом, Балом и Смерчем (будет тормозить всю колонну при избыточной для данных систем проходимости).
0
Сообщить
№4
11.03.2019 11:24
Цитата, q
в составе комплекса впервые разработан модуль разведки и управления командира взвода, оборудованный собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем

Как только включится РЛС обнаружения  , координаты этого места сразу будут известны НАТОвской радиоэлектронной разведке   и туда отправится БЛА разведчик...

Багульник/Сосна работают "тихо", без РЛС, при помощи ОЛС в пассивном режиме  контролируют воздушную обстановку.

Батареи Гибка пригодны в качестве  мобильного усиления ПВО батальонов и БТГ, подразделений не имеющих собственного ПВО (типа инженерных войск...) полевых военных   объектов, складов, госпиталей, транспортных узлов..
0
Сообщить
№5
11.03.2019 12:53
Цитата, штурм сообщ. №4
Как только включится РЛС обнаружения  , координаты этого места сразу будут известны НАТОвской радиоэлектронной разведке   и туда отправится БЛА разведчик
РЛС обнаружения может работать и в пассивном режиме (полагаю), а в активный переходить в т.ч. по команде КП ЗРБ или КП РТВ/ИА, когда будет ясно, что передвижение/позицию уже вскрыли и в ближайшее время по ней будет нанесен удар.

К тому же никаких особых преимуществ у чисто пассивной системы ПВО перед активно-пассивной - нет. Ну представьте зрячего человека, но при этом глухого и не различающего запахов. Самая ближайшая аналогия. Т.е. у вас меньше каналов информации (рецепторов, органов восприятия) от которых вы можете получать информацию.

И как самый близкий пример- зрячий, но глухой человек может не услышать скрип тормозов и будет задавлен машиной, которая влетит в него из мертвой зоны его зрения. А видящий и слышащий (если не впадет в ступор) имеет шансы отскочить и остаться в живых.

Тут скорее спорить нужно о том, что на Гибку по умолчанию необходимо ставить Вербу, а ни Иглу.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:11
  • 7
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом
  • 11.03 10:25
  • 3
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 11.03 10:24
  • 36
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 11.03 10:23
  • 2
Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным полетом Crew Dragon