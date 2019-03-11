Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
Комплекс "Гибка-С" обеспечивает ведение разведки
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Мобильный комплекс "Гибка-С", обеспечивающий дистанционный пуск зенитных управляемых ракет, в начале лета 2019 года будет представлен на государственные испытания. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны.
"Для подразделений войсковой ПВО Сухопутных войск на базе бронированного автомобиля "Тигр-М" разработан специальный мобильный комплекс, обеспечивающий дистанционный пуск зенитных управляемых ракет всех типов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) отечественного производства. В начале лета комплекс "Гибка-С" будет представлен на государственные испытания", - говорится в сообщении.
Комплекс обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке.
Боевая машина отделения ПЗРК оснащена многоканальной оптико-электронной системой обнаружения и сопровождения, быстродействующими приводами наведения и устройствами дистанционного пуска ракет, уточнили в Минобороны.
"Кроме того, в составе комплекса впервые разработан модуль разведки и управления командира взвода, оборудованный собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем и комплексом средств автоматизации боевой работы", - добавили в военном ведомстве.
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Он работает тихо и не демаскирует позиции.
Колесные платформы нужны для работы с ИСКАНДЕРОМ, Торнадо-С, ураган- М.....
а для прикрытия полков и бригад САУ Коалиция , Тюльпан, больше подойдут гусеничные платформы
Вы правильно заметили то, что уровень мобильности, проходимости и скорости комплексов ПВО должен соответствовать прикрываемым им системам и подразделениям, ибо Тигр с Гибкой не заедет туда, куда сможет заехать Мсты-С, Коалиция, Гиацинт и Малка, а Сосна не угонится за Искандером, Бастионом, Балом и Смерчем (будет тормозить всю колонну при избыточной для данных систем проходимости).
в составе комплекса впервые разработан модуль разведки и управления командира взвода, оборудованный собственным малогабаритным радиолокационным обнаружителем
Как только включится РЛС обнаружения , координаты этого места сразу будут известны НАТОвской радиоэлектронной разведке и туда отправится БЛА разведчик...
Багульник/Сосна работают "тихо", без РЛС, при помощи ОЛС в пассивном режиме контролируют воздушную обстановку.
Батареи Гибка пригодны в качестве мобильного усиления ПВО батальонов и БТГ, подразделений не имеющих собственного ПВО (типа инженерных войск...) полевых военных объектов, складов, госпиталей, транспортных узлов..
Как только включится РЛС обнаружения , координаты этого места сразу будут известны НАТОвской радиоэлектронной разведке и туда отправится БЛА разведчикРЛС обнаружения может работать и в пассивном режиме (полагаю), а в активный переходить в т.ч. по команде КП ЗРБ или КП РТВ/ИА, когда будет ясно, что передвижение/позицию уже вскрыли и в ближайшее время по ней будет нанесен удар.
К тому же никаких особых преимуществ у чисто пассивной системы ПВО перед активно-пассивной - нет. Ну представьте зрячего человека, но при этом глухого и не различающего запахов. Самая ближайшая аналогия. Т.е. у вас меньше каналов информации (рецепторов, органов восприятия) от которых вы можете получать информацию.
И как самый близкий пример- зрячий, но глухой человек может не услышать скрип тормозов и будет задавлен машиной, которая влетит в него из мертвой зоны его зрения. А видящий и слышащий (если не впадет в ступор) имеет шансы отскочить и остаться в живых.
Тут скорее спорить нужно о том, что на Гибку по умолчанию необходимо ставить Вербу, а ни Иглу.