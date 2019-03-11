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11.03.2019
Военное обозрение

СМИ: хакеры из КНДР за два года похитили $670 млн

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Северокорейские хакеры за счет кибератак, проведенных с начала 2017-го по сентябрь 2018 года, похитили около $670 млн., в том числе в криптовалюте, пишет газета Nikkei со ссылкой на доклад комитета СБ ООН по санкциям в отношении КНДР.

Источник изображения: https://www.nguoi-viet.com

В докладе, который планируется обнародовать до конца марта, сообщается, что Пхеньян за последние два года предпринял не менее пяти успешных кибератак на серверы криптовалютных бирж в различных странах Азии. По мнению экспертов, Северная Корея использует технологии блокчейна для обхода действующих в отношении нее санкций.

Кроме того, северокорейские предприятия стали активно использовать свои аккаунты в Instagram и YouTube для продажи военной техники, что также запрещено санкциями, говорится в докладе.

По данным авторов, еще одним средством, позволяющим Пхеньяну вести запрещенную торговую деятельность в море, стал мессенджер WeChat. В частности, продавцы посредством переписки указывали координаты своих судов, к которым затем подходили северокорейские катера и танкеры, чтобы перегрузить товары или перекачать нефть.

Также эксперты доложили Совету безопасности о том, что планы Пхеньяна в сфере ядерных боеголовок и баллистических ракет остаются неизменными. Так, Йонбгенский ядерный комплекс по-прежнему "остается активным" – в ноябре прошлого года зарегистрировано изменение температуры внутри здания.

Напомним, в отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день набор санкций, предусматривающий, в том числе финансовые ограничения, оружейное эмбарго, запрет на поставки оборудования двойного назначения, ракетного топлива и пр. Также существенно ограничен экспорт северокорейской продукции.

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