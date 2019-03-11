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11.03.2019
Интерфакс-АВН

ЛНР обвиняет Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ в районе Станицы Луганской

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ОБСЕ
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Источник изображения: www.vesti.ru

Луганск. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Украины используют в Станично-Луганском районе в Донбассе комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил и.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

"На этой неделе наша разведка фиксировала работу станции помех ВСУ "Буковель" вблизи населенного пункта Герасимовка Станично-Луганского района", - сообщил М.Филипоненко в субботу журналистам.

Он отметил, что украинские военные используют радиоподавление каналов управления беспилотников СММ ОБСЕ для сокрытия запрещенного минскими договоренностями вооружения размещённого у линии соприкосновения в Донбассе.

"В результате действий комплексов РЭБ противника, выходят из строя беспилотники спецмиссии, осуществляющие наблюдательные полеты", - добавил М.Филипоненко.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
ОБСЕ
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