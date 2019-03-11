ЛНР обвиняет Киев в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ в районе Станицы Луганской

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Луганск. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Украины используют в Станично-Луганском районе в Донбассе комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, заявил и.о. начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

"На этой неделе наша разведка фиксировала работу станции помех ВСУ "Буковель" вблизи населенного пункта Герасимовка Станично-Луганского района", - сообщил М.Филипоненко в субботу журналистам.

Он отметил, что украинские военные используют радиоподавление каналов управления беспилотников СММ ОБСЕ для сокрытия запрещенного минскими договоренностями вооружения размещённого у линии соприкосновения в Донбассе.

"В результате действий комплексов РЭБ противника, выходят из строя беспилотники спецмиссии, осуществляющие наблюдательные полеты", - добавил М.Филипоненко.