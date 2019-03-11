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11.03.2019
Интерфакс-АВН

Украина призывает НАТО усилить военное присутствие в Черноморском регионе

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НАТО
НАТО.
Источник изображения: Официальный сайт НАТО

Киев. 9 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Россию может сдержать расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важно. Это единственный путь, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий ", - сказала она в Вашингтоне во время встречи с заместителем помощника президента США, директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл.

Как сообщает пресс-служба украинского правительства, И.Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждения российского вооруженного нападения на ВМС Украины вблизи Керченского пролива. "Агрессивные действия РФ подрывают региональную и международную безопасность. Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Такое поведение требует усиления давления на Россию ", - сказала вице-премьер.

Она поблагодарила за постоянную и решительную поддержку Украины со стороны США и подчеркнула важность усиления экономических санкций против РФ.

Вице-премьер отметила, что Киев продолжает реформы, которые являются ключевым инструментом подготовки Украины к членству в НАТО.

Она также отметила необходимость срочного восстановления формата Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, который сейчас блокируется Венгрией. "Украина уделяет значительное внимание защите прав национальных меньшинств и стремится решать этот вопрос в двустороннем диалоге с Венгрией", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Венгрия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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