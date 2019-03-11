Маск поблагодарил Рогозина за поздравление с окончанием летных испытаний Crew Dragon

Основатель компании SpaceX заявил, что в компании всегда восхищались российской ракетно-космической техникой

ТАСС, 9 марта. Основатель компании SpaceX Илон Маск поблагодарил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина за поздравления с успешным окончанием летных испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon.

"Спасибо от имени SpaceX. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой", - написал Маск на своей странице в Twitter.

Ранее Рогозин поздравил Маска и главу NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства) Джима Брайденстайна с успешным окончанием летных испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon. Он отметил, что альтернативная система доставки будет гарантировать стабильную работу Международной космической станции (МКС).

Глава госкорпорации также выразил надежду на развитие международного сотрудничества в космосе.

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летали только российские "Союзы". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа станции. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта в беспилотном режиме и впервые пристыковался к станции 3 марта.

Его отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.