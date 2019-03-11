Войти
11.03.2019
ТАСС

Маск поблагодарил Рогозина за поздравление с окончанием летных испытаний Crew Dragon

439
0
0
Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: © AP Photo/Paul Sancya

Основатель компании SpaceX заявил, что в компании всегда восхищались российской ракетно-космической техникой

ТАСС, 9 марта. Основатель компании SpaceX Илон Маск поблагодарил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина за поздравления с успешным окончанием летных испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon.

"Спасибо от имени SpaceX. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой", - написал Маск на своей странице в Twitter.

Ранее Рогозин поздравил Маска и главу NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства) Джима Брайденстайна с успешным окончанием летных испытаний пилотируемого корабля Crew Dragon. Он отметил, что альтернативная система доставки будет гарантировать стабильную работу Международной космической станции (МКС).

Глава госкорпорации также выразил надежду на развитие международного сотрудничества в космосе.

С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летали только российские "Союзы". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа станции. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта в беспилотном режиме и впервые пристыковался к станции 3 марта.

Его отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
11.03.2019
Отец дракона: как успешный тест Dragon 2 изменит пилотируемый космос
04.03.2019
The Atlantic (США): решение НАСА, которое не понравилось России
03.09.2018
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
31.05.2016
Не догоняем
21.05.2014
NASA полетит без России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:18
  • 2
Восьмёрки на Луне
  • 11.03 14:18
  • 107
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 11.03 14:17
  • 9
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом
  • 11.03 10:25
  • 3
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков