СМИ: ученые просят пользователей интернета найти все валуны на поверхности астероида Бенну

Детальная карта необходима специалистам для того, чтобы не повредить во время забора грунта манипулятор, снабженный пневматическим устройством

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Ученые из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обратились к пользователям интернета с просьбой - помочь срочно найти и отметить на специальной карте все валуны на поверхности астероида Бенну, чтобы специалисты смогли выбрать подходящую точку для забора образца грунта. Об этом рассказал интернет-портал Space.com.

Дело в том, что у ученых будет всего шесть недель с момента, когда американский космический аппарат OSIRIS-REx, находящийся на орбите астероида, завершит составление детального снимка его поверхности, и до того времени, когда необходимо будет выбрать место забора грунта. За столь короткий срок ученые с их численным составом не успеют завершить эту работу.

"Задача нанести на карту все до единого валуны на поверхности астероида действительно масштабная, и мы, честно говоря, просто не нашли другого способа сделать это за имеющийся у нас промежуток времени", - пояснила участница проекта Карина Беннетт. "Нам на самом деле действительно нужна помощь", - добавила она.

Карта валунов необходима специалистам для того, чтобы не повредить во время забора грунта манипулятор, снабженный специальным пневматическим устройством. Если они будут знать точное расположение камней, то смогут выбрать более подходящее место. Проблема еще и в том, что поверхность астероида оказалась намного более неровной, нежели предполагалось изначально. "На ней намного больше камней и валунов, чем мы ожидали", - объясняет Беннетт.

NASA Will Need Your Help Mapping Asteroid Bennu https://t.co/YvP8XAXhi6 pic.twitter.com/gZP3SiApv2 - SPACE.com (@SPACEdotcom) 7 March 2019

Снимок поверхности космического объекта выложат на специальном сайте в конце апреля - начале мая. Тогда же и пойдет отсчет периода в шесть недель, за который добровольцы должны будут внимательно просмотреть фотографии и пометить границы валунов. "Я думаю, что наиболее интересная составляющая этой работы заключается в том, что вы на самом деле вносите свой вклад в принятие решения", - считает Беннетт. "Вы сможете потом посмотреть, как мы будем брать образец, и, возможно, увидите тот самый район, где вы сами отмечали валуны", - отметила она.

Станция на орбите астероида

Станция OSIRIS-REx, выведенная в космос в сентябре 2016 года, оснащена несколькими приборами, в том числе, фотокамерами, спектрометрами и лазерным высотомером. В конце декабря 2018 года она вышла на орбиту астероида Бенну и находится там для того, чтобы выбрать подходящую точку для забора образца грунта.

Сама операция запланирована на середину 2020 года: манипулятор, снабженный специальным пневматическим устройством, коснется поверхности астероида. В общей сложности сотрудники NASA рассчитывают собрать от 60 г до 2 кг астероидного грунта. Возвращение на Землю капсулы с собранным грунтом намечено на сентябрь 2023 года.

Бенну имеет диаметр около 550 м и вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца. Астрономы относят его к Аполлонам - астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Вероятность столкновения с ним составляет 1 к 4000. Его падение на Землю было бы эквивалентно взрыву мощностью 2700 Мт.

OSIRIS-REx является одним из трех аппаратов, созданных экспертами NASA для запуска в дальний космос по программе New Frontiers. Два других - это межпланетная станция New Horizons, которая должна сблизиться с астероидом Ультима Туле, и автоматическая межпланетная станция Juno, при помощи которой ведутся исследования Юпитера.