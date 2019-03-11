Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным полетом Crew Dragon

Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск ответил гендиректору госкорпорации "Роскосмос" Дмитрию Рогозину на поздравление в адрес NASA и SpaceX с успешным полетом нового американского многоразового пилотируемого корабля Crew Dragon.

В комментарии к посту Рогозина в Twitter Маск отметил, что его компания всегда восхищалась российскими ракетно-космическими технологиями.

Накануне, 8 марта, глава "Роскосмоса" поздравил американских коллег с успешным испытанием корабля и отметил, что создание альтернативных космических транспортных систем "гарантирует стабильность и безопасность совместной работы" на МКС. Также он выразил надежду на развитие сотрудничества в космосе.

Новейший американский космический корабль Crew Dragon (Dragon 2) успешно приводнился в 16:45 мск в пятницу, 8 марта, в Атлантическом океане в 360 км от побережья американского штата Флорида.

Crew Dragon (Dragon 2) был выведен на орбиту 2 марта ракетой-носителем Falcon 9, запуск производился с мыса Канаверал в Калифорнии. Корабль полетел без экипажа, но с 182 кг груза для МКС. Аппарат разработан по заказу NASA и призван доставлять экипаж из семи человек на Международную космическую станцию с возвращением на Землю.