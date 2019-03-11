Войти
11.03.2019
Военно-промышленный курьер

В России готовят замену иностранным авиадвигателям

835
0
+3
Источник изображения: vpk-news.ru

Малоразмерный турбовальный двигатель (ТВД) ВК-800, призванный заменить зарубежные аналоги, создается в отечественном авиастроении. Об этом рассказал ведущий конструктор проекта Виталий Логинов.

Как передает RT, над новым двигателем работают инженеры "Уральского завода гражданской авиации" в Екатеринбурге и петербургского "ОДК-Климов". Сертификация первого самолета, оснащенного ВК-800, намечена на 2020 год.

Отмечается, что за получением сертификата сразу же последует запуск двигателя в серийное производство. Собирать его будут в научно-производственном центре "Лопатки. Компрессоры. Турбины" в Подмосковье. ВК-800 планируют ставить на лёгкие многоцелевые вертолёты "Ансат", Ка-226, Ка-126 и Ми-54, а также на другие вертолеты, оснащенные зарубежными двигателями.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
Ми-54
Проекты
2020-й год
ВК-800
Похожие новости
11.03.2019
В России подготовили замену зарубежным авиационным двигателям
24.04.2018
Интервью нового генерального директора Казанского вертолетного завода
11.04.2018
В полет по накатанной
14.06.2016
Вертолетный лабиринт
11.02.2009
Битва за сердце "Ансата"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:14
  • 8
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом
  • 11.03 10:25
  • 3
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 11.03 10:24
  • 36
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 11.03 10:23
  • 2
Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным полетом Crew Dragon