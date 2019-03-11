В России готовят замену иностранным авиадвигателям

Малоразмерный турбовальный двигатель (ТВД) ВК-800, призванный заменить зарубежные аналоги, создается в отечественном авиастроении. Об этом рассказал ведущий конструктор проекта Виталий Логинов.

Как передает RT, над новым двигателем работают инженеры "Уральского завода гражданской авиации" в Екатеринбурге и петербургского "ОДК-Климов". Сертификация первого самолета, оснащенного ВК-800, намечена на 2020 год.

Отмечается, что за получением сертификата сразу же последует запуск двигателя в серийное производство. Собирать его будут в научно-производственном центре "Лопатки. Компрессоры. Турбины" в Подмосковье. ВК-800 планируют ставить на лёгкие многоцелевые вертолёты "Ансат", Ка-226, Ка-126 и Ми-54, а также на другие вертолеты, оснащенные зарубежными двигателями.