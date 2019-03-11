Последний спутник группировки "Благовест" запустят в мае
Источник изображения: vpk-news.ru
Запуск четвёртого космического орбитального аппарата серии "Благовест" с космодрома Байконур запланирован на 17 мая.
Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости, спутники связи тяжёлого класса системы "Благовест" запускаются в интересах Минобороны России. После запуска четвёртого спутника группировка "Благовест" будет полностью сформирована.
По данным источника, запуск, запланированный на 17 мая, будет осуществлён с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".
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