Последний спутник группировки "Благовест" запустят в мае

Запуск четвёртого космического орбитального аппарата серии "Благовест" с космодрома Байконур запланирован на 17 мая.

Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости, спутники связи тяжёлого класса системы "Благовест" запускаются в интересах Минобороны России. После запуска четвёртого спутника группировка "Благовест" будет полностью сформирована.

По данным источника, запуск, запланированный на 17 мая, будет осуществлён с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М".