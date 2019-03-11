Причиной "блэкаута" в Венесуэле стала кибератака США

Причиной масштабного отключения электроэнергии в Венесуэле стала кибератака. Об этом заявил министр информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения Венесуэлы. По его словам, к кибератаке могут быть причастны США.

"Атака была направлена на автоматическую систему контроля ГЭС "Эль-Гури", - сказал Родригес.

Напомним, восстановить электроснабжение Венесуэлы не удается, почти вся страна осталась без электричества. Власти обвиняют в ЧП оппозицию и ее лидера Хуана Гуайдо, которые якобы устроили диверсию на гидроэлектростанции. В свою очередь Гуайдо уверен, что причиной аварии стал хаос в стране и "неэффективность правительства узурпаторов".

Однако, как заявил Хорхе Родригес, когда стало ясно, что была осуществлена кибератака, и систему, контролирующую процесс выработки электроэнергии, пытаются контролировать хакеры, ГЭС из соображений безопасности прекратила работу, что и привело к "блэкауту".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".