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11.03.2019
Военно-промышленный курьер

Причиной "блэкаута" в Венесуэле стала кибератака США

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Хорхе Родригес
Хорхе Родригес.
Источник изображения: vpk-news.ru

Причиной масштабного отключения электроэнергии в Венесуэле стала кибератака. Об этом заявил министр информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения Венесуэлы. По его словам, к кибератаке могут быть причастны США.

"Атака была направлена на автоматическую систему контроля ГЭС "Эль-Гури", - сказал Родригес.

Напомним, восстановить электроснабжение Венесуэлы не удается, почти вся страна осталась без электричества. Власти обвиняют в ЧП оппозицию и ее лидера Хуана Гуайдо, которые якобы устроили диверсию на гидроэлектростанции. В свою очередь Гуайдо уверен, что причиной аварии стал хаос в стране и "неэффективность правительства узурпаторов".

Однако, как заявил Хорхе Родригес, когда стало ясно, что была осуществлена кибератака, и систему, контролирующую процесс выработки электроэнергии, пытаются контролировать хакеры, ГЭС из соображений безопасности прекратила работу, что и привело к "блэкауту".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

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Страны
Венесуэла
США
Проекты
ИТ
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