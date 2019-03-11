Пекин надеется на скорое окончание торговой войны с Вашингтоном

Представители Китая и США прорабатывают варианты отмены всех существующих повышенных пошлин на товары из обеих стран, передает ТАСС заявление замминистра коммерции КНР Вана Шоувэня.

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Группы переговорщиков из двух стран продолжают консультации. Обсуждается возможность отмены всех повышенных пошлин, ради того, чтобы торгово-экономические отношения Китая и США вернулись в нормальное русло

– сказал Шоувэнь на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что дальнейшее взаимное усиление протекционистских барьеров не принесет пользы ни той, ни другой стороне. Малого того, торговая война между США и КНР отрицательно сказывается на интересах многих других государств.

На вопрос, чего следует ожидать от следующего раунда переговоров, Шоувэнь ответил:

Думаю, надежда на достижение договоренностей есть.

Он рассказал также о дружеских отношениях, царящих на переговорах. Так, во время обеденного перерыва представитель США Роберт Лайтхайзер заказал себе китайское блюдо, а глава делегации КНР – гамбургер. Из напитков и тот и другой выбрали воду, демонстрируя тем самым наличие общих позиций.

Согласно китайской статистике, товарооборот между КНР и США за январь-февраль сократился на 19,9% (в годовом исчислении) и составил $76,47 млрд.: китайский экспорт уменьшился на 14,1%, до $59,29 млрд., а импорт американских товаров – на 35,1%, до $17,18 млрд.

Напомним, в 2017 году американо-китайский товарооборот составил $583,7 млрд. Увеличение по сравнению с предыдущим годом составило 12,3%.