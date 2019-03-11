Рогозин и Маск обменялись любезностями

Глава компании SpaceX Илон Маск поблагодарил генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за поздравления с успешным возвращением американского космического корабля Crew Dragon.

"Спасибо от имени SpaceX. Мы всегда восхищались вашей ракетно-космической техникой", — написал Маск в Twitter в ответ на сообщение "Роскосмоса", в котором цитировалось поздравление Рогозина.

Глава российской госкорпорации поздравил Маска и директора NASA Джима Брайденстайна с завершением тестового полета нового космического корабля. Рогозин отметил, что создание альтернативных космических транспортных систем гарантирует стабильность и безопасность совместной работы на Международной космической станции.

Ранее Маск написал в Twitter, что у России есть "отличные" ракеты, "наилучший из имеющихся" двигателей, а многоразовая версия ракеты-носителя "Ангара" будет "великолепной". Рогозин прокомментировал это заявление словами "не поспоришь".

8 марта Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане у побережья Флориды. Капсула доставила на Землю 136 килограммов груза. Брайденстайн назвал полет новой вехой.