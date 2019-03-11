Войти
11.03.2019
Известия.ru

Столтенберг призвал не считать расширение НАТО провокацией

657
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Расширение НАТО не является провокацией по отношению к кому-либо, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в Варшаве.

"Мы посылаем четкий сигнал тем, кто считает, что расширение НАТО — это провокация. Это — не провокация, а национальные решения", — цитирует его "РИА Новости".

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

При этом он обвинил Россию в нарушении договора о РСМД и размещении вблизи стран НАТО мобильных ракет, способных нести ядерные заряды.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения — Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора в связи с наличием ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. При этом конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как РФ информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
26.02.2019
Fox News (США): Россия дорого заплатит за нарушения договора о контроле над вооружениями
16.01.2019
Не поняли друг друга: Россия и США провели встречу по ДРСМД
09.01.2019
Спор по ДРСМД обнажил беспомощность Европы
22.10.2018
"Он нам мешает": почему США собрались выйти из РСМД
18.05.2018
Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД
07.06.2017
В 80-х обещали безъядерный мир, но путинская Россия решила иначе: "разрушила все перспективы Горбачева и Рейгана" (Yle, Финляндия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:14
  • 8
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом
  • 11.03 10:25
  • 3
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 11.03 10:24
  • 36
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 11.03 10:23
  • 2
Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным полетом Crew Dragon