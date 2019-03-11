Столтенберг призвал не считать расширение НАТО провокацией

Расширение НАТО не является провокацией по отношению к кому-либо, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая в Варшаве.

"Мы посылаем четкий сигнал тем, кто считает, что расширение НАТО — это провокация. Это — не провокация, а национальные решения", — цитирует его "РИА Новости".

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

При этом он обвинил Россию в нарушении договора о РСМД и размещении вблизи стран НАТО мобильных ракет, способных нести ядерные заряды.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения — Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора в связи с наличием ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. При этом конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как РФ информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.