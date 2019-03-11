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11.03.2019
Военное обозрение

В Норвегии заявили о необходимости бороться с российским "РЭБ-давлением"

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В вооружённых силах натовской Норвегии изучается возможность использования новых методов для защиты военной связи от "помех, создаваемых Россией". Правительство Норвегии заявляет, что Россия продолжает оказывать "радиоэлектронное давление" (РЭБ-давление) на систему военной связи и иные коммуникационные системы в стране. По норвежской версии, Россия "атаковала" в электронном плане армию натовского государства в момент учений Trident Juncture, "атаки" продолжаются в моменты учебно-боевой активности НАТО на севере.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

О радиоэлектронном "вмешательстве" России норвежцы выпустили доклад, автором которого стали представители разведслужбы. Об этом сообщает Defense News.

В докладе отмечено, что российская активность фиксируется с 2017 года. При этом Россия якобы использует системы радиоэлектронной борьбы, которые располагаются на Кольском полуострове – неподалёку от границы с Норвегией.

Генерал-лейтенант Мортен Лунде:

Глушение наших сигналов связи и GPS-навигации является вызовом военным и смежным операциям. Русские создают угрозу работе полиции, медицинских корпусов, гражданскому авиасообщению.

В докладе, который носит название "Фокус-2019", описывается перечень угроз, исходящих от России.

В частности, описывается "имитация удара" по норвежской РЛС несколькими звеньями российских боевых самолётов, включая бомбардировщики Су-24. Ранее также сообщалось об угрозе норвежским буровым платформам.

Из материала:

Самолёты из звеньев, осуществлявших имитацию удара, в конечном итоге вернулись в Россию, приземлившись на аэродроме в Мончегорске. А перед этим они входили в норвежское воздушное пространство.

Далее отмечается необходимость для Норвегии консолидировать усилия совместно с другими странами Североатлантического военного блока. Министр обороны страны заявляет, что Норвегия будет бороться с таким "агрессивным вмешательством России".

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Норвегия
Россия
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Су-24
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