Войти
11.03.2019
Lenta.ru

В России подготовили замену зарубежным авиационным двигателям

662
0
+3
Турбовинтовой двигатель ВК-800С
Турбовинтовой двигатель ВК-800С.
Источник изображения: http://www.ato.ru

В России заканчивается разработка авиационного малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800. Об этом рассказал ведущий конструктор проекта Виталий Логинов, передает RT.

Разрабатываемый в качестве замены иностранным агрегатам, ВК-800 должен пройти стендовые испытания в 2019 году. В 2020-м планируется сертифицировать летательный аппарат с этим двигателем. В ближайшее время двигатель самолетного типа будет собран "в железе" для проведения сертификационных испытаний.

В случае положительного решения, ВК-800 станет основой для силовых установок для легких самолетов и вертолетов грузоподъемностью до 1,5 тонн. Среди них — многоцелевые вертолеты "Ансат", Ка-226, Ка-126 (Ка-128) и Ми-54.

ВК-800 разрабатывается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, Екатеринбург) и в "ОДК-Климов" (Санкт-Петербург).

В октябре 2018 года сообщалось, что Россия впервые создала гражданский турбореактивный двигатель. ПД-14 получил от Минпромторга Сертификат типа, подтверждающий готовность агрегата. Данная силовая установка будет устанавливаться на ближне-среднемагистральные самолеты МС-21, взамен ныне эксплуатируемых американских двигателей PW1000G.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ансат
КА-226
Ми-54
ПД-14
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
2020-й год
ВК-800
МС-21
Похожие новости
11.04.2018
В полет по накатанной
26.11.2012
Федералы вычеркнули Казань из нацстратегии авиации
23.08.2011
Ноу-хау российской тяги
16.04.2010
Моторостроителей быстро запрягли, но они медленно едут
19.02.2010
Курсом на реализацию четырех «И»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:14
  • 8
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом
  • 11.03 10:25
  • 3
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 11.03 10:24
  • 36
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 11.03 10:23
  • 2
Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным полетом Crew Dragon