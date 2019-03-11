В России подготовили замену зарубежным авиационным двигателям

В России заканчивается разработка авиационного малоразмерного турбовального двигателя (ТВД) ВК-800. Об этом рассказал ведущий конструктор проекта Виталий Логинов, передает RT.

Разрабатываемый в качестве замены иностранным агрегатам, ВК-800 должен пройти стендовые испытания в 2019 году. В 2020-м планируется сертифицировать летательный аппарат с этим двигателем. В ближайшее время двигатель самолетного типа будет собран "в железе" для проведения сертификационных испытаний.

В случае положительного решения, ВК-800 станет основой для силовых установок для легких самолетов и вертолетов грузоподъемностью до 1,5 тонн. Среди них — многоцелевые вертолеты "Ансат", Ка-226, Ка-126 (Ка-128) и Ми-54.

ВК-800 разрабатывается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, Екатеринбург) и в "ОДК-Климов" (Санкт-Петербург).

В октябре 2018 года сообщалось, что Россия впервые создала гражданский турбореактивный двигатель. ПД-14 получил от Минпромторга Сертификат типа, подтверждающий готовность агрегата. Данная силовая установка будет устанавливаться на ближне-среднемагистральные самолеты МС-21, взамен ныне эксплуатируемых американских двигателей PW1000G.