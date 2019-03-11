Отец дракона: как успешный тест Dragon 2 изменит пилотируемый космос

У российского "Союза" появился конкурент, но в "Роскосмосе" этому рады

Если американцы решат летать на МКС исключительно на своих Dragon 2, количество запусков "Союзов" уменьшится. Но он не понесет больших убытков — за последние годы возникла целая очередь желающих воспользоваться услугами "Роскосмоса". Так прокомментировали новости о завершении испытаний новейшего американского космического корабля Crew Dragon опрошенные "Известиями" эксперты. Первый тестовый полет закончился успешной посадкой капсулы в Атлантическом океане. В ходе испытательной миссии новый аппарат в автоматическом режиме пристыковался к МКС, куда он доставил 182 кг продовольствия и оборудования. Эксплуатация корабля должна начаться уже в 2020 году.

Двойное приземление

Посадка корабля транслировалась NASA в прямом эфире, что позволило любому желающему проследить за всеми ее этапами. Вход аппарата в плотные слои атмосферы произошел в 16:33 по московскому времени, затем в 16:37 зрителям показали видео полета корабля, охваченного горячей плазмой, которая образуется из-за трения о воздух. В 16:41 из аппарата вышли два вытяжных парашюта, после чего последовало раскрытие четырех основных парашютов. Корабль коснулся воды в 16:45. Сразу после этого к капсуле устремилась лодка с техническим персоналом.

Приводнение корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска в Атлантическом океане Источник изображения: Фото: REUTERS/NASA

Автоматическая посадка первой ступени ракеты Falcon 9, на которой корабль был доставлен на орбиту, произошла в скором времени после старта, который состоялся 2 марта. При этом посадка второй ступени ракеты не была запланирована SpaseX в рамках данного этапа испытаний.

— Вторую ступень нет смысла делать многоразовой, поскольку на ней установлен недорогой маломощный двигатель, который предназначен в первую очередь для разгона аппарата при формировании орбиты и маневрирования в космосе, — отметил генеральный конструктор ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, бывший генеральный конструктор РКК "Энергия" им. С.П. Королева Виталий Лопота. — Если же говорить о способе посадки спускаемого аппарата на воду, то он является единственным возможным для американцев. По моим данным, у них просто нет оборудования, которое измеряло бы высоту полета со скоростью, необходимой для работы системы мягкой посадки на землю. В настоящее время такая возможность есть только на российских кораблях.

Старт ракеты SpaceX Falcon 9, несущей космический корабль Crew Dragon, Космический центр Кеннеди, мыс Канаверал, Флорида, США, 2 марта 2019 года Источник изображения: Фото: REUTERS/Mike Blake

Справка "Известий"Crew Dragon (также известный как Dragon 2) — это многоразовый пилотируемый космический корабль, рассчитанный на отправку астронавтов на борт МКС и их последующее возвращение на Землю. Предполагается, что именно корабль SpaseX должен составить конкуренцию российским "Союзам", которые с момента закрытия программы "Спейс шаттл" в 2011 году являются единственным средством доставки экипажей на станцию.

Помимо полетов на околоземную орбиту корабль планируется использовать для выполнения различных задач за ее пределами — в частности, он может применяться для перспективных пилотируемых миссий к Луне. Еще одним принципиальным отличием Crew Dragon от "Союза" является вместимость, которая составляет семь человек (против трех у российского аналога).

Место туриста

Как рассказали "Известиям" в "Роскосмосе", после успешных испытаний корабля Crew Dragon появится еще одна транспортная система, которая стала результатом естественного развития американской пилотируемой программы.

— С ее помощью наши коллеги будут решать задачи, связанные с полетами своих астронавтов. При этом освободившиеся места на "Союзах" мы сможем предложить другим партнерам, не имеющим собственных пилотируемых кораблей, а также космическим туристам, — сообщили в пресс-службе.

Космический корабль SpaceX Crew Dragon и ракета Falcon 9 в ангаре во время подготовки к испытательному полету Источник изображения: Фото: Global Look Press/Spacex

Кроме того, с появлением нового корабля "Роскосмос" и NASA расширят возможности по взаимной помощи при возникновении сложных ситуаций, поскольку все пилотируемые аппараты имеют универсальные средства стыковки, — отметили в организации.

Согласны с этим и в Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (РАКЦ).

— За те годы, пока американцы летают к МКС на российских кораблях, возникла целая очередь из космонавтов других стран, которые хотели бы воспользоваться услугами "Роскосмоса", — отметил журналист, академик РАКЦ Игорь Маринин. — Поэтому проблем с заполняемостью "Союзов" возникнуть не должно.

Если же говорить о доставке на МКС туристов, то, согласно данным Игоря Маринина, американские законы не позволяют использовать корабли, построенные на государственные средства, в коммерческих целях.

Космический корабль Crew Dragon во время этапа стыковки с Международной космической станцией Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

— Crew Dragon относится именно к такой технике, и поэтому эксклюзивное положение России в данном сегменте должно сохраниться (если в законодательстве США не будут прописаны особые условия), — подчеркнул журналист.

Конец монополии

Однако некоторые эксперты не исключают возможных финансовых потерь со стороны "Роскосмоса", которые будут связаны с началом эксплуатации нового корабля.

Так, по словам космонавта-испытателя, руководителя рабочей группы "Аэронет" Сергея Жукова, завершение испытаний Crew Dragon некоторым образом повлияет на рынок доставки людей на МКС. Американцы либо начнут летать исключительно на своей технике, либо появятся варианты перекрестных полетов, когда смешанные экипажи будут отправляться в космос как на российских, так и на американских кораблях (что вполне возможно, учитывая прошлую практику полетов российских космонавтов на шаттлах).

— В результате количество запусков "Союзов" уменьшится, и за каждый неосуществленный полет "Роскосмос" недополучит по $70–80 млн, — считает эксперт.

Обмен мнениями

В компании SpaseX высоко ценят российскую космическую технику и отмечают ее выдающиеся характеристики. В частности, основатель компании Илон Маск положительно отозвался о российской ракете "Ангара" в своем аккаунте в Twitter.

— Ракетостроение в России очень развито, что позволяет ей создавать лучшие реактивные двигатели из тех, которые используются в настоящее время. А многоразовая версия их новой ракеты "Ангара" просто великолепна, — написал предприниматель.

Ракета Falcon 9 с космическим кораблем компании Crew Dragon на борту во время предстартовой подготовки Источник изображения: Фото: Global Look Press//Joel Kowsky

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на это поздравлениями с успешным завершением испытательной миссии.

— Понимаем, насколько для США было важно иметь возможность летать самостоятельно, не имея такой возможности с 2011 года. И для нас это важно, ибо нужно для снижения рисков иметь не менее двух альтернативных транспортных систем... Поэтому можно лишь приветствовать работу партнеров по началу испытаний их наконец-то появившихся кораблей, — написал Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Контракты на доставку американских астронавтов на МКС с помощью российских кораблей были заключены до 2020 года. После их выполнения в случае успешного прохождения испытаний новой техники США смогут использовать собственные корабли. Причем в случае возникновения трудностей с разработкой компании SpaseX американская сторона имеет запасной вариант в виде корабля компании Boeing Starliner, летные испытания которого в пилотируемом варианте намечены на август 2019 года.

Александр Буланов