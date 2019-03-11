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11.03.2019
РИА Новости

"Ростех" рассказал, как идет реализация сделки по поставке Турции С-400

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Зенитно-ракетные комплексы "Триумф" С-400
Зенитно-ракетные комплексы "Триумф" С-400.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Реализация сделки по поставке Турции российского зенитно-ракетного комплекса С-400 идет гладко, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

"Это система, которую турецкие власти хотят, а мы хотим ее предоставить. И пока сделка идет гладко", - сказал он в интервью американскому изданию Defense News.

Кладов отметил, что "Ростех" при заключении сделок не оглядывается на отношение к этому других стран.

"Мы сотрудничаем с партнерами и потенциальными партнерами независимо от того, нравится это кому-то или нет. Это бизнес. Это просто деловые связи", - ответил он на вопрос, насколько часто компании приходится сталкиваться с тем, что США встают между ней и партнерами.

В субботу официальный представитель Пентагона Чарли Саммерс пригрозил Турции серьезными последствиями, если не откажется от намерения закупить российские комплексы С-400. По его словам, в этом случае Анкара не получит истребители пятого поколения F-35, а также может быть заблокирована продажа ей ЗРК Patriot.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие власти работают над решением проблемы с поставками американских F-35, которые Вашингтон увязывает с приобретением Анкарой российских комплексов С-400. Он назвал намерение США увязать через конгресс покупку российских ЗРК с поставками F-35 неправомочной.

Власти Турции не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot — эти темы, по мнению администрации главы турецкого государства, "не связаны между собой".

Президент Турции Тайип Эрдоган в среду в очередной раз заявил, что сделка по С-400 завершена и шагов назад быть не может. Контракт был заключен еще в 2017 году.

Турция намерена приобрести не менее 100 F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году. Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести С-400.

На предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас уже прошла церемония передачи Турции первых двух F-35. Как заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
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Ростех
Персоны
Эрдоган Реджеп
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