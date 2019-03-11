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11.03.2019
ТАСС

В Ростехе заявили, что процесс передачи Турции С-400 идет "весьма гладко"

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Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400
Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва сотрудничает с партнерами и потенциальными партнерами вне зависимости от того, "кому это нравится, а кому нет", отметили в госкорпорации

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Процесс передачи Турции российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 идет вполне успешно. Об этом заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов в опубликованном в пятницу интервью газете Defense News.

"Это система, которую хочет турецкое правительство, и мы хотим ее передать. И пока все идет весьма гладко", - подчеркнул он.

Комментируя реакцию Вашингтона на покупку С-400 Анкарой, Кладов отметил, что Россия "сотрудничает с партнерами и потенциальными партнерами независимо от того, кому это нравится, а кому нет". "Это бизнес. Это просто деловые связи", - сказал он.

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха вспомнил, как один из российских журналистов задал ему вопрос, передаст ли Россия Турции Су-35, если США откажут ей в продаже F-35. "Нет, это не работает таким образом. В первую очередь это будет решать Турция", - заключил Кладов.

В пятницу пресс-секретарь Пентагона Чарльза Саммерс заявил, что Турция столкнется с "серьезными последствиями" в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит С-400. Он подчеркнул, что покупка ЗРК "отразится на [продаже Анкаре американских ракетных зенитных комплексов] Patriot и [истребителей-бомбардировщиков пятого поколения] F-35". "Они не получат F-35 и Patriot , - заявил пресс-секретарь Пентагона. "Если Турция примет С-400, то это приведет к серьезным последствиям, если говорить о наших отношениях, военных отношениях с ними", - добавил Саммерс.

Во вторник заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино сказал, что закупка Турцией С-400 у России может привести к пересмотру участия Анкары в программе создания F-35, отказу от других потенциальных сделок в сфере вооружений в будущем, а также санкциям в соответствии с Законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В тот же день главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что Пентагон рекомендует не передавать Турции F-35, если Анкара закупит у Москвы С-400.

О закупке

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. В середине июня военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже F-35.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. С-400 может применяться и против наземных объектов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Турция
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F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Су-35
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