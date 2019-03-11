Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков

Россия завершает разработку новых турбовальных двигателей (ТВД) ВК-800 для легких самолетов вертолетов грузоподъемностью 1–1,5 т. Об этом сообщил ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов.

По его словам, уже в 2020 году планируется сертифицировать самолет с таким двигателем, а в этом году он пройдет стендовые испытания.

ВК-800 разрабатывается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) на замену иностранным аналогам.

"Уже прошла макетная комиссия с участием специалистов сертификационного центра ЦИАМ (Центрального института авиационного моторостроения). В этом году планируем использовать стендовую базу ЦИАМ и НИЦ ЦИАМ для проведения сертификационных испытаний. Уже обсуждены технические задания и разосланы проекты договоров", — цитирует его 9 марта RT.

Логинов отметил, что уже проведено более 60 успешных запусков ВК-800. В ближайшее время двигатель соберут "в железе" и испытают на двух самолетах.

Эксперты полагают, что новый двигатель положительно скажется на развитии авиационной отрасли и снизит зависимость РФ от зарубежных двигателей.

ВК-800С уже превосходит иностранные аналоги, в том числе по взлетной мощности (900 л. с. против 850 л. с. у чешского H80) и экономичности.

5 февраля сообщалось, что США и Россия активно работают над разработкой перспективных сверхскоростных машин боевой авиации.