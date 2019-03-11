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11.03.2019
Известия.ru

Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков

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Источник изображения: Фото: klimov.ru

Россия завершает разработку новых турбовальных двигателей (ТВД) ВК-800 для легких самолетов вертолетов грузоподъемностью 1–1,5 т. Об этом сообщил ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов.

По его словам, уже в 2020 году планируется сертифицировать самолет с таким двигателем, а в этом году он пройдет стендовые испытания.

ВК-800 разрабатывается на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) на замену иностранным аналогам.

"Уже прошла макетная комиссия с участием специалистов сертификационного центра ЦИАМ (Центрального института авиационного моторостроения). В этом году планируем использовать стендовую базу ЦИАМ и НИЦ ЦИАМ для проведения сертификационных испытаний. Уже обсуждены технические задания и разосланы проекты договоров", — цитирует его 9 марта RT.

Логинов отметил, что уже проведено более 60 успешных запусков ВК-800. В ближайшее время двигатель соберут "в железе" и испытают на двух самолетах.

Эксперты полагают, что новый двигатель положительно скажется на развитии авиационной отрасли и снизит зависимость РФ от зарубежных двигателей.

ВК-800С уже превосходит иностранные аналоги, в том числе по взлетной мощности (900 л. с. против 850 л. с. у чешского H80) и экономичности.

5 февраля сообщалось, что США и Россия активно работают над разработкой перспективных сверхскоростных машин боевой авиации.

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Страны
Россия
США
Чехия
Компании
ЦИАМ им. Баранова
Проекты
2020-й год
ВК-800
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3 комментария
№1
11.03.2019 05:10
Ан-2"Барсук", Элка, Ка-226, "Ансат", Як-152, тяжелый БПЛА(Казань) всем надо еще вчера,  самолеты в серии, импортозамещай вволю и денег не меряно. Завод на месте пустых цехов"Уралмаша" или "Эльмаша" с "Химмашем" еще и не хватит в Екатеринбурге.
Ждал своего часа ВК-800С, В, Р(двухконтурный).
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№2
11.03.2019 08:41
Созрели, начали маленько думать, двадцать лет били баклуши и смотрели в задницу запада, бездарно и тупо потерянное время.
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№3
11.03.2019 10:25
Цитата, q
Логинов отметил, что уже проведено более 60 успешных запусков ВК-800. В ближайшее время двигатель соберут "в железе" и испытают на двух самолетах.
это как? а что тогда 60 раз запускали?
не "железо" ?
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