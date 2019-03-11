Названа дата последнего пуска российского военного спутника с "Байконура"

Источник в космической отрасли заявил, что последний запуск спутника с космодрома "Байконур" в интересах Минобороны запланирован на 17 мая. Об этом сообщает "РИА Новости".

С космодрома стартует ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником военной связи "Благовест".

Собеседник агентства также отметил, что этот запуск завершит формирование орбитальной группировки из четырех спутников связи "Благовест".

После этого Минобороны полностью перейдет на запуски спутников с космодрома Плесецк. В феврале замкомандующего космическими войсками воздушно-космических сил РФ Игорь Морозов отмечал, что поскольку "Байконур" находится на территории Казахстана, военные задачи с него поэтапно снимались. При этом за последние десять лет состав российской группировки военных спутников обновился фактически полностью.

"Протон" — одноразовая ракета-носитель тяжелого класса, предназначенная для выведения автоматических космических аппаратов на орбиту Земли и далее в космическое пространство. Разработана в 1961–1967 годах.

21 декабря "Протон-М" с космическим аппаратом для Министерства обороны России успешно стартовал с космодрома "Байконур". Отмечалось, что предстартовые операции и пуск ракеты прошли в штатном режиме.