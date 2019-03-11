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11.03.2019
bmpd.livejournal.com

Беспилотные вертолеты "Горизонт Эйр S-100" используются в Арзамасе-16

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Как сообщило 7 марта 2019 года Агентство страховых новостей (АСН), беспилотный вертолет "Горизонт Эйр S-100" разбился во время испытательного полета. "СОГАЗ" заявил, что страхование действовало только во время стоянки. Суд взыскал 64 млн руб. в пользу структуры "Росатома", выполнявшей гособоронзаказ. Владельцем вертолета (бортовой номер RE-6105G1) являлось ФГУП "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") [Арзамас-16].

Беспилотный летательный аппарат "Горизонт Эйр S-100" (Schiebel Сamcopter S-100) c регистрационным номером RE-6104G2 в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017". Кубинка, 25.08.2017 (с) Alan Wilson

Инцидент произошел в январе 2018 г. при посадке беспилотного вертолета на территорию Нижегородского аэроклуба ДОСААФ России. Комиссия по расследованию нештатного функционирования аппарата признала его конструктивную гибель. Причиной аварии стал отказ сервопривода 3 автомата перекоса несущего винта.

Вертолет был застрахован в "СОГАЗе" на срок с июня 2017 г. по июнь 2020 г. в соответствии с правилами авиационного страхования "СОГАЗа" (в редакции от 16.04.2014). Стоимость нового вертолета - 80 млн руб.

"СОГАЗ" отказался платить по данному убытку. В Арбитражном суде Нижегородской области страховщик указал, что по договору при совершении полета воздушное судно страхуется только при наличии сертификата летной годности. В данном случае сертификат истцом не предоставлен. Следовательно, страхование распространялось лишь на время стоянки беспилотного вертолетного комплекса, считает "СОГАЗ".

ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" заявило, что "застрахованный беспилотный вертолет входит в состав комплекса, выполняющего задачи, направленные на выполнение государственного оборонного заказа - 2018 в рамках контракта с Министерством обороны РФ".

В апреле 2018 г. ядерный центр обращался в Росавиацию по вопросу сертификации беспилотников. Выяснилось, что в настоящее время не определен порядок регистрации беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой более 30 кг. Совместно с Минтрансом России ведутся работы над этой задачей, но процесс не завершен из-за его объемности, сообщалось в ответе Росавиации.

При этом на беспилотники данной серии "Центром аэрогидродинамического института им. профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ) выдано заключение о летной годности, указал истец.

Суд отметил, что ядерным центром были соблюдены правила пилотирования, а также предоставлены документы, заменяющие сертификат, - а именно заключение летной годности. Это допускается согласно пунктов 2.2 и 4.2.3. правил страхования, указал суд.

"СОГАЗ" должен выплатить 64 млн руб. страхового возмещения, указывается в документе суда. Решение может быть обжаловано в месячный срок.

В "СОГАЗе" отказались комментировать спор. От ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" на момент публикации ответа не поступило.

ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" входит в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом". В основанном в 1946 г. институте были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.

"Горизонт Эйр S-100" создан на основе разработки австрийской фирмы Schiebel. В России он производится австрийской компанией совместно с ОАО "Горизонт".

В ноябре 2011 г. сообщалось, что беспилотный комплекс "Горизонт Эйр S-100" проходит госиспытания в пограничной службе ФСБ РФ (он предназначен для разведки и мониторинга).

Комментарий bmpd. Cогласно документации на сайте госзакупок, входящее в состав ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" нижегородское ФГУП "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е. Седакова" 29 декабря 2016 года заключило договор с ФГУП "ЦАГИ" (Жуковский) стоимостью 750 тысяч рублей на предмет "Проведение экспертизы беспилотного авиационного комплекса "Горизонт Эйр S-100" заводской № 540301 с беспилотными летательными аппаратами вертолетного типа (№ RE-6105G1, № RE-6105G2, № RE-6105G3) для выдачи заключения о летной годности", со сроком исполнения 28 февраля 2017 года.

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