Реактивная система БМ-21 "Град" на удлиненном шасси "КамАЗ-43118" в армии Эквадора

Оригинал взят у коллеги dambiev в РСЗО БМ-21 "Град" на удлиненном шасси КамАЗ-43118 в армии Эквадора

Проект адаптации артиллерийской части "Град" на шасси КамАЗ выполнен самостоятельно Сухопутными войсками Эквадора. Шасси безвозмедно передано армии Эквадора официальным представителем ПАО "КамАЗ" в Эквадоре компанией ADVANCECORP SA.

Сохранение классической компоновочной схемы с размещением артиллерийской части в корме пусковой установки позволило установить между кабиной и артиллерийской частью стеллажи для 40 реактивных снарядов ,чтобы перезаряжать пусковую установку без использования транспортно-заряжающей машины и таким образом сократить время подготовки ко второму залпу.