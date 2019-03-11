Войти
11.03.2019
bmpd.livejournal.com

Реактивная система БМ-21 "Град" на удлиненном шасси "КамАЗ-43118" в армии Эквадора

382
0
0

Оригинал взят у коллеги dambiev в РСЗО БМ-21 "Град" на удлиненном шасси КамАЗ-43118 в армии Эквадора

Проект адаптации артиллерийской части "Град" на шасси КамАЗ выполнен самостоятельно Сухопутными войсками Эквадора. Шасси безвозмедно передано армии Эквадора официальным представителем ПАО "КамАЗ" в Эквадоре компанией ADVANCECORP SA.

Сохранение классической компоновочной схемы с размещением артиллерийской части в корме пусковой установки позволило установить между кабиной и артиллерийской частью стеллажи для 40 реактивных снарядов ,чтобы перезаряжать пусковую установку без использования транспортно-заряжающей машины и таким образом сократить время подготовки ко второму залпу.

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Эквадор
Продукция
Град РСЗО
Компании
КАМАЗ
Похожие новости
13.12.2018
Сухопутные войска Эквадора получили РСЗО "Град" на шасси КамАЗ
29.09.2017
Укомплектованность подразделений российской военной базы в Абхазии современными образцами ВВСТ превышает 80%
19.08.2014
Третий Международный форум "Технологии в машиностроении" подводит итоги работы
05.02.2014
Покорили Амазонку
02.11.2007
Почему США теряют Латинскую Америку?
А Россия ее может найти
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:22
  • 11
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:19
  • 1
СМИ: ученые просят пользователей интернета найти все валуны на поверхности астероида Бенну
  • 11.03 14:18
  • 2
Восьмёрки на Луне
  • 11.03 14:18
  • 107
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом